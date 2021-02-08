Известная украинская певица Тина Кароль на своей странице в Instagram показала кадры со съемок новой работы - клипа на песню "Скандал".
"Начнем со скандала? Премьера 12.02", - написала артистка.
На видео можно увидеть Тину в соблазнительном образе: в синем сексуальном наряде с экстремальным декольте.
В комментариях - волна восхищения: у одних - образом Кароль, у других - от предвкушения выхода новой песни.Читайте такжеИзвестная украинская певица пришла на шоу "Голос страны" и покорила всех (фото, видео)
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