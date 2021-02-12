Похоже, Тина решила сменить сценический имидж.

Популярная украинская певица Тина Кароль представила песню "Скандал" и клип на нее.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале артистки.Читайте такжеТина Кароль заинтриговала сеть: "Начнем со скандала?"

В новой композиции Тина зазвучала по-новому: дерзкие слова, непривычный для ее творчества бит. Удивляет в новой видеоработе Кароль и ее образ: нежный и лирический она сменила на откровенно сексуальный.

Так, в кадре поп-звезда предстает в обтягивающем комбинезоне. На видео можно заметить много откровенно сексуальных движений Тины, что, несомненно удивляет.

"Начнем со "Скандала"? Освободимся от собственных преград? В этой песне я осталась женственной в чувствах, но стала хладнокровной в своих выводах", - написала Кароль в Instagram.

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Автор: Ольга Робейко