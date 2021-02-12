Популярная украинская певица Тина Кароль представила песню "Скандал" и клип на нее.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале артистки.Читайте такжеТина Кароль заинтриговала сеть: "Начнем со скандала?"
В новой композиции Тина зазвучала по-новому: дерзкие слова, непривычный для ее творчества бит. Удивляет в новой видеоработе Кароль и ее образ: нежный и лирический она сменила на откровенно сексуальный.
Так, в кадре поп-звезда предстает в обтягивающем комбинезоне. На видео можно заметить много откровенно сексуальных движений Тины, что, несомненно удивляет.
"Начнем со "Скандала"? Освободимся от собственных преград? В этой песне я осталась женственной в чувствах, но стала хладнокровной в своих выводах", - написала Кароль в Instagram.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Селена Гомес выпустила первый клип на испаноязычную песню (фото, видео)
- Украинская группа Go_A выпустила новую песню с клипом (видео)
- Группа Go_A поедет на Евровидение с песней "Шум"
- Новый клип для Cardi B сняла украинка (видео)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram