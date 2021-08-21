Хочется обогатить каталог украинской современной музыки новыми песнями, заявила Кароль.

Певицы Тина Кароль и Alina Pash презентовали совместный трек "Дотики".

Релиз песни состоялся в YouTube на канале Pash.

Сингл вошел в новый альбом Тины Кароль "Молодая кровь", который звезда записала совместно с молодыми исполнителями современной эстрады. Среди приглашенных – Wellboy, Latexfauna, KAZKA и несколько песен самой певицы.

"Дотики" наполнены качественным звучанием битов, характерным речитативом самой Pash и гитарным соло с переходом на этномотивы.

Самим фанатам Pash премьера очень понравилась. Пользователи отметили органичное сочетание голосов певиц, поблагодарили за украиноязычное исполнение и заявили, что отныне это их любимая песня в альбоме.

"Молодая кровь" вышел накануне Дня независимости Украины.

"В День Независимости мы традиционно вспоминаем, чего добились, говорим о наследии страны; говорим о настоящем. Но завтрашний день в то же время у нас только в мечтах, в надежде... Мы мало привлекаем к большому делу молодых людей. А я верю, что, когда каждый творческий человек причастен к большому делу, то чувствует себя иначе, а его путь приобретает дополнительный смысл", - рассказала Кароль в комментарии Vogue.

Звезда подчеркнула, что альбомом хотела показать "завтрашний день в музыкальном смысле".

"Также хочется обогатить каталог украинской современной музыки новыми песнями", – поделилась Кароль.

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Автор: Яна Ставская