Группа устроила шоу с аншлагом.

Американская группа The Flaming Lips решила доказать, что и в период пандемии коронавируса можно устроить шоу с аншлагом.

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Они устроили концерт с соблюдением всех эпидемиологических требований. На концерте, который состоялся в штате Оклахома, исполнителей и зрителей упаковали в прозрачные пластиковые пули. В середине каждой - динамик, вентилятор, бутылка воды и табличка с надписью "здесь очень жарко".

Такой перфоманс очень понравился зрителям. Поэтому группа планирует и в дальнейшем выступать в пузырьках.

Чем известна группа The Flaming Lips:

Альбом 1999 года "The Soft Bulletin" был встречен критиками с огромным одобрением и стал "альбомом года" по версии New Musical Express

The Flaming Lips получили несколько "Грэмми" и ещё ряд наград

Всего на 2013 год у них вышло пятнадцать «оригинальных» студийников и концептуальный альбом-ремейк "Dark Side of the Moon" Pink Floyd

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Автор: УНИАН