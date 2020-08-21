Появились первые кадры и дата выхода гей-драмы на Netflix от звездных геев
Стриминговый сервис Netflix объявил 30 сентября 2020 года датой выхода драматического фильма "Мальчики в группе" (The Boys in the Band) о геях.
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Об этом сообщается в официальном Твиттер NetflixFilm.
Фильм является адаптацией пьесы бродвейского актера и режиссера Джо Мантелло о группе друзей-геев, которые собираются вместе, чтобы отпраздновать день рождения одного из них. Однако появление одного гостя делает вечер уже не таким веселым.
Примечательно, что сам Джо Мантелло является открытым геем, как и большинство актеров, задействованных в главных ролях - Джим Парсонс (Шелдон Купер из "Теория большого взрыва"), Закари Куинто ("Стартрек", "Американская история ужасов"), Мэтт Бомер ("Обычное сердце", "Американская история ужасов", "Славные парни") и Эндрю Рэннеллс ("Как я встретил вашу маму", "Хор").
Продюссером проекта выступил Райан Мерфи (также открытый гей), известныйпо таким хитам, как "Хор", "Американская история ужасов", "Американская история преступлений", "Поза", "Политик" и другие.
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