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Появились первые кадры и дата выхода гей-драмы на Netflix от звездных геев

18:38, 21 августа 2020
Кино и музыка
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Фильм The Boys in the Band выйдет 30 сентября 2020 года / фото twitter.com/NetflixFilm

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Об этом сообщается в официальном Твиттер NetflixFilm.

Фильм является адаптацией пьесы бродвейского актера и режиссера Джо Мантелло о группе друзей-геев, которые собираются вместе, чтобы отпраздновать день рождения одного из них. Однако появление одного гостя делает вечер уже не таким веселым.

Многие актеры, задействованные в фильме - открытые геи / фото twitter.com/NetflixFilm

Примечательно, что сам Джо Мантелло является открытым геем, как и большинство актеров, задействованных в главных ролях - Джим Парсонс (Шелдон Купер из "Теория большого взрыва"), Закари Куинто ("Стартрек", "Американская история ужасов"), Мэтт Бомер ("Обычное сердце", "Американская история ужасов", "Славные парни") и Эндрю Рэннеллс ("Как я встретил вашу маму", "Хор").

Одну из главных ролей исполнил Джим Парсонс / фото twitter.com/NetflixFilm

Продюссером проекта выступил Райан Мерфи (также открытый гей), известныйпо таким хитам, как "Хор", "Американская история ужасов", "Американская история преступлений", "Поза", "Политик" и другие.

Судя по первым кадром, зрителей ждет интересное зрелище / фото twitter.com/NetflixFilm

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Автор: Марина Григоренко

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Теги: #ЛГБТ#кино#Netflix