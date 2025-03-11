Телеканал 2+2 начал съемки военной драмы 'Крепость' об обороне Харькова в первые дни полномасштабного вторжения

Четырехсерийная лента создана по реальным историям, рассказанным участниками событий.

Телеканал 2+2 начал съемки военной драмы "Крепость" по оригинальному сценарию. Четырехсерийная лента рассказывает об обороне Харькова в первые дни полномасштабного вторжения и народном сопротивлении. В основу сценария легли реальные истории. Прототипами главных героев стали бойцы спецподразделения ГУР "Кракен", а также волонтеры, женщины, которые готовили обеды для защитников города, помогали разбирать завалы после обстрелов... Кроме того, авторы сценария использовали материалы документальных фильмов о создании спецподразделения и об операциях по освобождению Харьковской области, в частности Ольховки и Русской Лозовой.

Каждая серия рассказывает историю глазами героев, которыми стали обычные жители города, представители разных профессий: менеджеры, бармены, учителя, водители, повара... У каждого из них - свои истории: драматические, глубокие, романтические, трагические и даже комические.

"Продолжается уже четвертый год героического сопротивления украинцев, и с каждым днем открывается все больше историй о нашей несокрушимости, мужестве и силе. Мы видим, как обычные люди становятся героями, как их поступки меняют ход истории. Мы благодарны каждому, кто защищает нашу страну, нашим защитникам. Благодаря вам мы имеем возможность работать, снимать фильмы и рассказывать об этих подвигах. Потому что такие истории должны быть услышаны, чтобы их знали и никогда не забывали. "Фортеця" - это история, написанная харьковчанами, о харьковчанах и о Харькове",- отметил креативный продюсер 2+2 Сергей Карпенко.

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Символично, что съемки ленты начались именно 25 февраля и продолжаются в дни, когда создавался "Кракен". Кстати, военный Дмитрий Бондаренко, который стал прототипом одного из персонажей, посетил площадку. Вместе с командой ленты подписали волонтерский флаг подразделения.

"Для нас важно, чтобы истории о наших побратимах не исчезли в течении времени, чтобы их поступки и подвиги остались в памяти следующих поколений. Я благодарен команде за создание этой ленты - это не просто фильм, это живая история, которая расскажет о тех, кто без колебаний стал на защиту Харькова и всей Украины. Они заслуживают того, чтобы о них знали, помнили и уважали их борьбу. Я хотел бы, чтобы эта лента стала посвящением нашим героям",- сказал Дмитрий Бондаренко.

Главные роли исполняют: Юрий Дяк, Мария Ткачик, Александр Зарубей, Владислав Вербицкий, Иоланта Богдюн, Евгений Ефремов.

Также в ленте снимаются Ирина Тамим, Роман Мацюта, Александр Бондарук, Ярослав Шахторин, Павел Шпегун, Александр Польченко, Владимир Гончаров, Тамара Морозова, Григорий Боковенко, Олег Шевцов, Богдан Буйлук, Сергей Журавлев, Элеонора Кравченко, Сергей Смеян, Влад Писаренко, Иван Каблов, Владимир Антонов, Кирилл Парастаев, Злата Боднар, Константин Михно, Никита Слободенюк, Ирина Грищенко, Екатерина Шенфельд, Евгений Бушмакин, Вероника Дюпина и другие.

Сериал по заказу телеканала 2+2 снимает продакшн-студия SFERA FILM при содействии Государственного агентства Украины по вопросам кино. Режиссер: Дмитрий Андриянов. Оператор: Матвей Шульгин. Авторы сценария: Артем Кобзан, Марк Лимаренко. Генеральный продюсер: Сергей Кизима. Шоураннер: Сергей Карпенко. Продюсеры: Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков. Исполнительный продюсер: Роман Омельчук.

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