27 сентября состоялась премьера муд-видео "Притяжение" певицы ETOLUBOV. Режиссером выступила одна из лучших украинских фэшн-фотографов Ксения Каргина, известная своими работами для Vogue, Harper’s Bazaar и других ведущих глянцевых изданий.

С каждым новым релизом певица ETOLUBOV все увереннее претендует на звание одного из главных открытий года на поп-сцене. Ее история началась весной с хитовой песни "Загадала", а после продолжилась двумя клипами от Алана Бадоева. Знаменитый режиссер уже успел экранизировать песни "Ты Такой" и "Пионы". И, похоже, дуэт Алана и молодой певицы еще получит свое продолжение. Бадоев отмечает, что с каждой новой работой всё больше раскрывает Вселенную ETOLUBOV. А значит, впереди нас ждет много интересного!

Свежий релиз ETOLUBOV – атмосферный и загадочный трек "Притяжение" появился на стриминговых платформах 17 сентября. Стильная и выверенная работа в жанре, который сама певица называет термином "нео-поп". Не случайно, именно ETOLUBOV недавно появилась на обложке одноименного плейлиста от редакции Spotify. Чувственная и нежная песня обернута в модную аранжировку на стыке электроники и ориентальной музыки. На ум здесь приходят FKA Twigs, Sevdaliza или клубные треки модного французского музыканта армянского происхождения Viken Arman.

Что до видео, то в этот раз ETOLUBOV решила отойти от своей фирменной сложной хореографии и дорогих декораций, отдав предпочтение символизму, сдержанным образам и необычным локациям. Муд для сингла "Притяжение" снимали на двух локациях: в песчаной пустыне под Херсоном и на меловом карьере недалеко от Николаева.

Режиссером стала Ксения Каргина – известная фэшн-фотограф, в чьем послужном списке съемки для Vogue, Tatler, Harper’s Bazaar и многих других модных изданий. Для Ксении "Притяжение" стало дебютной работой в качестве режиссера.

Интересно, что песня была записана в двух версиях. Вторая – англоязычная записана при участии исполнителя из Омана Хайтама Мохаммеда Рафи, который стал сенсацией 9 сезона шоу "Голос країни", исполнив в эфире легендарную "Desert Rose" Стинга и Чеб Мами. Видео с выступлением Хайтама стало одним из самых популярных за всю историю шоу, собрав более 22 млн. просмотров. Сингл "Притяжение" уже по традиции выпустил лейбл Self Made Music, основанный Артемом Умрихиным, который более известен аудитории как участник поп-дуэта Artik & Asti.

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Автор: Диана Могилевич