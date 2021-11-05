Серия графических новелл является символом эпохи Métal Hurlant.

Лауреат "Оскара" Тайка Вайтити ( "Кролик Джоджо", "Собаки резервации") подписал контракт на первую полнометражную адаптацию серии графических новелл "Инкал" Алехандро Ходоровски и Жана Жиро (Мебиуса).

Об этом сообщает Deadline.

"Инкал" – это неповторимый сплав психоделики неистового режиссера Алехандро Ходоровски и мастерства не менее неистового художника Мебиуса.

Серия является символом эпохи Métal Hurlant – поры сумасшедших графических экспериментов и амбициозных нарративов в мире комиксов.

Потратив несколько лет на создание так и не снятой "Дюны", Ходоровски решил не сдаваться и обратился за помощью к Мебиусу ("Герметичный Гараж", "Притча").

Результатом сотрудничества двух мэтров стал рассказ о невероятном спиритическом путешествии Джона Дифула, обычного детектива класса R, оказавшегося в самом центре событий межгалактического масштаба.

"Фильмы и графические новеллы Ходоровски оказали большое влияние на меня и на многих других. Я был поражен тем, что мне предоставили возможность воплотить в жизнь его знаковых персонажей, и я благодарен Алехандро, всем в Humanoids, что доверили мне это", – ответил Вайтити.

Сам Ходоровски отметил, что доверяет Вайтити и считает, что тот покажет Инкала в "космическом" масштабе.

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Автор: Виолетта Орлова