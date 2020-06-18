Потап представил новую песню "Лето2020" (видео)

Рэпер и продюссер записал новую песню.

Рэпер, продюссер Алексей Потапенко (более известный как Потап или ПТП) записал новый хит "Лето2020".

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В Instagram он опубликовал короткое видео на новую песню и отметил, что нельзя держать весь мир взаперти.

"Нельзя держать весь мир взаперти. Если с весной мы еще согласились, то #ЛЕТО2020 у нас никто не заберет!" – настраивает ПТП на летний муд.⠀

Поклонникам понравился новый трек и они отметили, что Потап не зря занимается своим делом.

"5 лет интересуюсь вами и ни разу не пожалел и не пожалею. С премьерой вас, вы офигенный", "Бомба", "На все 100", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV выпустила провокационный клип на песню "I Want You".

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