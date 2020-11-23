На паркете Тина появилась в бежевом корсетном боди и прозрачной юбке в тон.

В полуфинале шоу "Танцы со звездами" впервые на паркете станцевала соведущая Юрия Горбунова Тина Кароль.

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Певица исполнила чувственную румбу под композицию Lady in red вместе с участниками проекта Юлией Саниной и Дмитрием Жуком.

На паркете Тина появилась в бежевом корсетном боди и прозрачной юбке в тон.

Выступление звездного трио судьи оценили 40 баллов.

"Тина, так нечестно! Слишком красиво, чтобы как-то оценивать и думать о том, что мы здесь судьи. Здесь картонные зрители начали оживать", - прокомментировал выступление Влад Яма.

"Танцы со звездами": кто прошел в суперфинал

В воскресенье, 22 ноября, на канале "1+1" состоялся полуфинал обновленного четвертого сезона проекта "Танцы со звездами". Каждая пара настолько ошеломила судей и зрителей, что никто на этой неделе не покинул проект. Борьбу за кубок продолжают Юлия Санина и Дмитрий Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер с Кириллом Васюком.

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Автор: Ольга Робейко