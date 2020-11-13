В воскресенье, 15 ноября, зрителей ждет 12 прямой эфир шоу "Танцы со звездами" - четвертьфинал четвертого сезона. Звездные участники будут танцевать с судьями проекта.
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Танцы со звездами: как пройдет 12 эфир
Пары исполнят три танца на паркете: один — со своим партнером, второй - с судьей проекта и финальный - "танец за жизнь", который методом жеребьевки выпадет паре.
Так, "черная пантера" проекта Санта Димопулос в это воскресенье будет танцевать румбу с экс-участником проекта "Танці з зірками" Павлом Вишняковым, который станет четвертым приглашенным судьей проекта в это воскресенье.
Надежда Мейхер выйдет на паркет с легендарным Григорием Чапкисом, который исполнит со звездой зажигательную самбу.
Рок-дива Юлия Санина будет танцевать с самым строгим судьей проекта Владом Ямой венский вальс.
Сергей Мельник в это воскресенье выйдет на паркет с Екатериной Кухар в самом неожиданном образе - с примой он будет танцевать балет.
Сюрпризы 12 выпуска шоу "Танцы со звездами"
Встречать участников на балконе певица Оля Полякова.
Специальными гостями вечера станут группа KAZKA и Alekseev, которые презентуют премьеру песни "Поруч", которая стала саундтреком анимационного сериала "KAZKA - Таємниця Чарголосу".
Танцы со звездами: кто покинул шоу в шаге от четвертьфинала
В воскресенье, 8 ноября, состоялся 11 эфир шоу "Танцы со звездами", в котором участники проекта танцевали со своими родными.
По решению судей, проект покинула пара Сергея Танчинца и Яны Цибульской.
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