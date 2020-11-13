Пары исполнят три танца на паркете в 12 выпуске.

В воскресенье, 15 ноября, зрителей ждет 12 прямой эфир шоу "Танцы со звездами" - четвертьфинал четвертого сезона. Звездные участники будут танцевать с судьями проекта.

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Танцы со звездами: как пройдет 12 эфир

Пары исполнят три танца на паркете: один — со своим партнером, второй - с судьей проекта и финальный - "танец за жизнь", который методом жеребьевки выпадет паре.

Так, "черная пантера" проекта Санта Димопулос в это воскресенье будет танцевать румбу с экс-участником проекта "Танці з зірками" Павлом Вишняковым, который станет четвертым приглашенным судьей проекта в это воскресенье.

Надежда Мейхер выйдет на паркет с легендарным Григорием Чапкисом, который исполнит со звездой зажигательную самбу.

Рок-дива Юлия Санина будет танцевать с самым строгим судьей проекта Владом Ямой венский вальс.

Сергей Мельник в это воскресенье выйдет на паркет с Екатериной Кухар в самом неожиданном образе - с примой он будет танцевать балет.

Сюрпризы 12 выпуска шоу "Танцы со звездами"

Встречать участников на балконе певица Оля Полякова.

Специальными гостями вечера станут группа KAZKA и Alekseev, которые презентуют премьеру песни "Поруч", которая стала саундтреком анимационного сериала "KAZKA - Таємниця Чарголосу".

Танцы со звездами: кто покинул шоу в шаге от четвертьфинала

В воскресенье, 8 ноября, состоялся 11 эфир шоу "Танцы со звездами", в котором участники проекта танцевали со своими родными.

По решению судей, проект покинула пара Сергея Танчинца и Яны Цибульской.

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Автор: УНИАН