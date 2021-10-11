10 октября состоялся шестой эфир.

В воскресенье, 10 октября, прошел шестой эфир шоу "Танцы со звездами". В этот раз участники проекта рассказали о людях, которые их вдохновляют и поддерживают.

Так, в шестом эфире в зоне риска оказались три пары - Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Lida Lee и Алексей Базэла, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар.

Сегодня свою борьбу на проекте прекратила пара, которая набрала наименьшее количество голосов - Lida Lee и Алексей Базэла. Они исполнили пасодобль под песню Тины Кароль "Выше облаков".

Шоу должна была покинуть еще одна пара, но судьи не смогли решить, кто же уйдет из проекта. В итоге обе пары оставили.

Напомним, в шестом выпуске шоу к тройке судей Влада Ямы, Екатерины Кухар и Макса Чмерковского присоединилась фронтвумен группы TheHardkiss Юлия Санина. В прошлом сезоне она разделила первое место с певицей Сантой Димопулос. А вот на балконе звездных участников встречала телеведущая Маша Ефросинина, которая тоже брала участие в шоу.

Кроме того, открывал эфир сын умершего легендарного хореографа Григория Чапкиса - Грег.

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Автор: Диана Могилевич