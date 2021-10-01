Лирическая композиция Лободы посвящена воспоминаниям о любви.

В пятницу, 1 октября, опальная украинская певица Светлана Лобода презентовала новый лирический сингл Americano.

Новая видеоработа артистки опубликована на ее YouTube-канале.

Читайте такжеВИА Гра выпустила новый хит "Родниковая вода""Я люблю осень, люблю ее одиночество и красоту. И мой плейлист в это время года всегда наполнен лирическими песнями. Потому что в этот период мы все немножко грустим об ушедшем лете, и о предстоящей зиме... А чувства в это время всегда острее...", - написала "суперзвезда" на своей странице в Instagram.

"С первого дубля записала вокал, а аранжировка родилась в один день, будто все мы ждали, именно эту песню", – прокомментировала LOBODA музыкальную работу "Обозревателю".

LOBODA - Americano: слушать онлайн

Ранее Лобода выпустила новый трек Vogue, который исполнила сразу на двух языках - русском и украинском. Также в этой композиции "суперзвезда" зазвучала абсолютно по-новому.

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Автор: Ольга Робейко