Певица предстала в купальнике с анималистическим принтом.

Опальная певица Светлана Лобода опубликовала в своем инста-блоге новую фотографию с отдыха.

В кадре она позировала в раздельном купальнике с леопардовым принтом и на завязках вокруг талии. Руки певица поднесла к волосам, одну ножку выставила чуть вперед и похвасталась идеальным телом. Стоит отметить, что Лобода сохранила отличную форму после рождения двух дочерей - Евангелины и Тильды.

"Фигура - огонь, мотиватор для многих", "Тропикана-женщина горяча и бешена", "Как можно быть такой красивой?", "Супер", "Красивая фигура", - пишут поклонники.

Кто такая Светлана Лобода

Светлана Лобода родилась в Украине, но вот уже несколько лет живет и работает в РФ. В период с 2004 по 2008 года она выступала в составе группы "ВИА Гра". В конце июня 2013 года Лободе было присвоено почётное звание "Заслуженный артист Украины".

Несколько лет назад Светлана переехала в Россию, чтобы более активно продвигать свое творчество именно там. При этом недавно стало известно, что у нее есть дом в Европе, у моря. Сейчас она живет там вместе со своими детьми и новым возлюбленным.

Также стоит отметить, что 8 июня 2021 года продюсер Лободы Нателла Крапивина объявила, что прекращает сотрудничество с исполнительницей. 13 августа певица представила новый сингл "Indie Rock (Vogue)", который был записан как на русском, так и на украинском языке. На следующий день Лобода впервые за четыре года дала публичный концерт в Одессе.

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Автор: Диана Могилевич