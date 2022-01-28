По сюжету сериала во время проведения спиритического сеанса Александр Бобринский случайно переносит из 1890 года своего прапрапрадеда графа Андрея Бобринского. Теперь потомственный дворянин живет в обычной современной семье. С одной стороны, создает трудности своим родственникам, но в то же время, помогает решить многие их проблемы способами своей эпохи.
Граф Бобринский из 19 века, поэтому он чуть что, сразу хватается за шпагу, танцует и разговаривает на французском. Зрителей ждут экшн сцены и опасные каскадерские трюки. В сериале будет соединение прошлого и настоящего, поэтому мы увидим актеров в разных образах – как из 21 века, так и 19 века. Съемки проходили в специально построенном павильоне и на натуре. В том числе, в исторических местах.
В Доме Писателей Украины снимали бал, а в Киево-Печерской Лавре – свадьбу, где снимался Народный артист Украины Станислав Боклан. Который сыграл также героя из прошлого – тестя графа Бобринского.
Читайте также"Ограбление по-украински": официальный трейлер комедии от создателей "Янтарных копов""Я всегда с удовольствием снимаюсь в проектах Студии "Квартал 95". Костюмированные истории для меня не в новинку, и я отношусь к ним с уважением. Это как некая машина времени, когда ты можешь вернуться назад, говорить непривычно для себя и нашего времени. Но на самом деле, ничего не поменялось. Какие люди были тогда, такие и сейчас", - комментирует Станислав Боклан.
Актеру добавили непривычную для него бородку. "Если гримеры так увидели, значит, это добавит колоритности моему герою. Я доверяю профессионалам", - считает Станислав Боклан.
Премьеру нового юмористического сериала смотрите уже 31 января в 21:45 на телеканале 1+1.