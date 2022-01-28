31 января в 21:45 на 1+1 состоится премьера нового сериала "Дом Бобринских" от Студии "Квартал 95".

По сюжету сериала во время проведения спиритического сеанса Александр Бобринский случайно переносит из 1890 года своего прапрапрадеда графа Андрея Бобринского. Теперь потомственный дворянин живет в обычной современной семье. С одной стороны, создает трудности своим родственникам, но в то же время, помогает решить многие их проблемы способами своей эпохи.

Граф Бобринский из 19 века, поэтому он чуть что, сразу хватается за шпагу, танцует и разговаривает на французском. Зрителей ждут экшн сцены и опасные каскадерские трюки. В сериале будет соединение прошлого и настоящего, поэтому мы увидим актеров в разных образах – как из 21 века, так и 19 века. Съемки проходили в специально построенном павильоне и на натуре. В том числе, в исторических местах.

В Доме Писателей Украины снимали бал, а в Киево-Печерской Лавре – свадьбу, где снимался Народный артист Украины Станислав Боклан. Который сыграл также героя из прошлого – тестя графа Бобринского.

Читайте также"Ограбление по-украински": официальный трейлер комедии от создателей "Янтарных копов""Я всегда с удовольствием снимаюсь в проектах Студии "Квартал 95". Костюмированные истории для меня не в новинку, и я отношусь к ним с уважением. Это как некая машина времени, когда ты можешь вернуться назад, говорить непривычно для себя и нашего времени. Но на самом деле, ничего не поменялось. Какие люди были тогда, такие и сейчас", - комментирует Станислав Боклан.

Актеру добавили непривычную для него бородку. "Если гримеры так увидели, значит, это добавит колоритности моему герою. Я доверяю профессионалам", - считает Станислав Боклан.

Премьеру нового юмористического сериала смотрите уже 31 января в 21:45 на телеканале 1+1.

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