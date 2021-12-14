Фильм стал второй полнометражной работой режиссера.

В Государственном агентстве Украины по вопросам кино сообщили, когда в кинопрокат выйдет криминальная драма Олега Сенцова "Носорог".

Читайте такжеВышел первый трейлер украинского исторического экшна "Довбуш" (видео)Мировая премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале в официальной конкурсной программе "Горизонты", украинская - этой осенью на Киевской неделе критики. В украинский прокат лента выйдет 17 февраля 2022 года. Об этом говорится на сайте Госкино.

"Носорог" является второй полнометражной работой режиссера Олега Сенцова.

История фильма основана на реальных событиях 90-х в Украине. Главный герой по прозвищу Носорог попадает к криминальному миру и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.

Съемки "Носорога" проходили в Кривом Роге, Львове и Киеве и завершились в декабре 2020 года. Фильм создан в сопродукции Украины, Польши и Германии.

Авторы также презентовали украинский постер фильма.

Напомним, украинский фильм "Плохие дороги" Натальи Ворожбит попал в лонг-лист кинопремии "Оскар". Он может побороться за победу в номинации "Лучший иностранный фильм".

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Автор: Екатерина Малюга