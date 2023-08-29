Продолжения ждать не стоит.

Компания HBO приняла решение закрыть сериал "Идол" сразу после первого сезона. Причина банальна: критики остались недовольны сериалом из-за большого содержания сексуальных сцен.

Представитель НВО сказал, что благодарен актерам и съемочной группе за невероятную работу, а также отметил, что они довольны сильным откликом аудитории, но второго сезона "Идола" не будет.

""Идол" был одной из самых провокационных оригинальных программ HBO. После долгих раздумий и размышлений HBO, а также создатели и продюсеры решили не продвигаться дальше", - добавил представитель компании.

Стоит отметить, что критики назвали первый сезон "одной из наихудших программ, когда-либо созданной". Они говорили, что эта драма скучная, нелогичная и сексистская.

Сериал "Идол" - что известно

Сериал "Идол", или как его еще называют "Кумир", - американский драматический телесериал, созданный The Weeknd, Резой Фахимом и Сэмом Левинсоном и рассказывающий историю сложных отношений начинающей поп-звезды Джослин с лидером культа Тедросом.

Главные роли исполнили Эйбел Тесфайе (The Weeknd) и Лили-Роуз Депп.

Премьера первых двух эпизодов состоялась 22 мая 2023 года на 76-м Каннском кинофестивале, где критики резко высказались о чрезмерном сексуальном контенте и поднятых темах.

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