Также у Кота попросили оценить танец жены, который она исполнила на кастинге.

Судья шоу "Україна має талант" на СТБ Евгений Кот поделился впечатлениями от неожиданного выступления своей жены Натальи Татаринцевой на проекте.

Также в интервью Viva он прокомментировал негативную реакцию Сергея Притулы на появление Натальи на кастинге шоу.

По словам Евгения, он не догадывался даже о том, что жена придет на "Україна має талант", они это никогда не обсуждали. Напомним, Наталья - четырехкратная чемпионка мира по танцу на пилоне.

Читайте также"Україна має талант": вульгарная песня участницы об Украине заставила судей (видео)"Мы даже не общались на тему, хотела бы я пойти на шоу. А внутри себя я решила, что имею такое желание. Долго сомневалась, но потом четко осознала, что хочу показать свой талант на сцене, но Жене ничего не буду говорить, чтобы все было честно", — поделилась Татаринцева.

Также у Кота попросили оценить танец жены, который она исполнила на кастинге. "Ее танец - одно из сильнейших выступлений на "Україна має талант"... Для меня это настолько красиво и грациозно, что вызывает сильные эмоции, хочется плакать. Вы также слышали комментарии других судей", — заявил он.

По словам судьи "Танцев со звездами" Евгения, ему хотелось оградить свою жену от нападок Сергея Притулы о том, что она якобы не может из-за таких родственных связей участвовать в шоу.

"Многие люди могут увидеть в этом предвзятость. Но Наталья - самодостаточный творческий человек. Почему она не может принять участие в таком шоу, если у нее есть уникальный талант, которым надо делиться со всеми? Нас четверо судей, достаточно трех голосов, чтобы пройти дальше. Поэтому круто, что в этот день с нами была Ольга Харлан, и я имел возможность стать группой поддержки для Натальи", — подытожил Кот.

Напомним, в шестом выпуске шоу "Україна має талант" на сцене появилась жена судьи Жени Кота. Наталья Татаринцева решила продемонстрировать танец на пилоне, только ее появление вызвала споры между членами жюри. Притула был против того, чтобы выступление Натали оценивал ее муж, поэтому Женя встал из-за судейского стола и сел в зале. Его жена получила три "да" и прошла дальше в проекте.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Ольга Робейко