Ранее Сталлоне уже работал с Ганном – он получил эпизодическую роль во второй части «Стражей галактики».

Культовый актер Сильвестр Сталлоне получил роль в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

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Об этом в своем Instagram сообщил режиссер картины Джеймс Ганн. Сильвестр Сталлоне также подтвердил в соцсетях свое участие в фильме.

«Обожаю работать с моим другом Сильвестром Сталлоне. И наша нынешняя работа над «Отрядом самоубийц» не стала исключением. Хотя Слай и культовая звезда, большинство людей все еще не подозревают о том, какой он великолепный актёр», - написал Ганн.

Ранее Сталлоне уже работал с Ганном – он получил эпизодическую роль во второй части «Стражей галактики». В киновселенной Marvel Сталлоне исполнил роль вождя опустошителей Стакара Огорда, известного как «Звездный ястреб».

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» должен выйти в 2021 году – он станет обособленным сиквелом и мягким перезапуском первой части 2016 года. В фильме снимаются, среди прочих, Марго Робби и Идрис Эльба.

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Автор: Дмитрий Захаров