Новинка от DC имеет сразу две сцены после титров.

16 марта 2023 года в украинский прокат вышел комедийный супергеройский фильм "Шазам! Ярость Богов" (Shazam! Fury of the Gods) по комиксам DC, ставший продолжением фильма 2019 года.

Уже известно, что новинка от DC имеет сразу две сцены после титров. Рассказываем немного о них.

Осторожно, впереди спойлеры!

Итак, в первой сцене между титрами к Шазаму наведываются агенты Эмилия Харкорт (Дженнифер Холланд) и Джон Экономос (Стив Эйджи), которых уже можно было видеть в фильме "Отряд самоубийц: Миссия навылет" и сериале "Миротворец". Глава А. Р. Г. У.С. Аманда Уоллер поручила им завербовать нового супергероя в команду Общества Справедливости Америки, с которым зрители уже познакомились в фильме "Черный Адам" осенью 2022 года. Между ними завязывается забавный диалог, во время которого Шазам охотно соглашается присоединиться к команде, однако постоянно переспрашивает, будет ли там Чудо-женщина, на которую он явно "запал". Таким образом, открывается путь к возможному будущему персонажа в исполнении Закари Ливая в расширенной киновселенной DC.

Вторая сцена после титров посвящена доктору Тадеусу Сиване (Марк Стронг) – главному антагонисту из первого фильма "Шазам!", который сейчас находится в тюрьме. Как и в сцене после титров к первой части, к нему снова наведывается червь Мистер Майнд, который продолжает вынашивать свои суперзлодейские планы. Вероятно, в будущем они еще пересекутся с Шазамом.

Шазам! Ярость Богов – о чем фильм

В сиквеле фильма Билли Бэтсон, который может превращаться во взрослого супергероя, произнеся магическое слово "Шазам!", пытается помогать городу вместе со своими сводными братьями и сестрами, которые тоже получили суперсилы. Вдруг на их пути появляются мстительные богини – дочери Атласа, которые хотят забрать суперсилы у героев и попутно уничтожить человечество.

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