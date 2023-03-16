"Шазам! 2", "65", "Жизнь на грани" и "Бостонский душитель": что посмотреть на выходных

На этой неделе в широкий прокат выходят украинская документальная лента о войне "Жизнь на грани", супергеройский фильм "Шазам! Ярость богов" по комиксам DC и научно-фантастический боевик "65" с Адамом Драйвером. Онлайн, тем временем, выйдут основанный на реальных событиях детективный триллер "Бостонский душитель" с Кирой Найтли, документальная лента "Взрослый бизнес: История Pornhub" и добрый детский мультфильм "Как слониха упала с неба". Подробнее об этих новинках читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Жизнь на грани

Life to the Limit (Украина, 2022, документальный)

Этот документальный фильм представляет из себя мозаику причин и следствий, из которых состоит нынешняя российско-украинская война – с конца 2013 года по настоящее время. Его авторы – успешные украинские кинопродюсеры Павел Пелешок и Юрий Иванишин, которые спродюсировали документальный фильм 2015 года "Зима в огне: Борьба Украины за свободу". Позже он был номинирован на "Оскар".

После начала войны на Донбассе мужчины взяли в руки оружие и пошли добровольцами на фронт, чтобы защищать страну, и прихватили камеры для фиксации жуткой реальности. Они побывали в горячих точках Донбасса и создали самодельный дрон "Фурия", название которого сейчас носит одно из лучших подразделений аэроразведки. И все это время они продолжали творить, чтобы показать миру правду об ужасной войне в XXI веке.

Шазам! Ярость Богов

Shazam! Fury of the Gods (США, 2023, комедия/приключения/фантастика/экшн)

В сиквеле фильма 2019 года по комиксам DC подростку Билли Бэтсону, который, произнеся волшебное слово "ШАЗАМ!", превращается в свое взрослое альтер эго – супергероя Шазама, придется противостоять дочерям Атласа, которые прибывают на Землю, чтобы вернуть украденную у них магию. Поскольку мстительная троица древних богинь угрожает уничтожить все вокруг, Билли и его сводным братьям и сестрам из приемной семьи, придется вступить битву за свои суперсилы, свои жизни и судьбу своего мира.

Главные роли в фильме исполнили Закари Ливай ("Тор: Рагнарок", "Шазам!"), Ашер Эйнджел ("Шазам!"), Джек Дилан Грейзер (дилогия "Оно"), Адам Броди ("Перспективная девушка"), Джимон Хонсу ("Форсаж 7"), Хелен Миррен ("Калигула", "Форсаж: Хоббс и Шоу"), Люси Лью ("Ангелы Чарли", "Убить Билла"), Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история", "Белоснежка") и другие.

Режиссером фильма выступил Дэвид Ф. Сандберг ("Шазам!", "Анабель 2: Создание").

По неофициальной информации, фильм будет иметь две сцены после титров.

Подробный обзор фильма ждите вскоре в нашей отдельной рецензии.

65

65 (США, 2023, приключения/фантастика/экшн)

В этом фильме Адам Драйвер ("Звездные войны", "Последняя дуэль", "Брачная история", "Дом Gucci") исполнил роль пилота космического корабля, терпящего крушение на неизвестной планете. Вскоре он понимает, что оказался на планете Земля, но на 65 миллионов лет раньше. Вместе с девочкой, также выжившей в катастрофе, ему придется бороться за жизнь с опасными гигантскими созданиями, среди которых – динозавры.

Вторую главную роль в фильме исполнила юная звезда Ариана Гринблатт, которую до этого зрители могли видеть в роли юной Гаморы в фильме "Мстители: Война бесконечности", а также картинах "На высотах Нью-Йорка" и "Любовь и монстры".

Режиссерами фильма выступил творческий тандем Скотта Бека и Брайана Вудса, которые наиболее известны как сценаристы фильма "Тихое место". Продюсером фильма стал Сэм Рэйми ("Зловещие мертвецы", "Человек-паук", "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия").

В мировой прокат лента вышла на неделю раньше, чем в Украине, и получила смешанные отзывы. Так, на IMDb у фильма оценка 5,7 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 38% одобрении от критиков и 63% от зрителей. Между тем, на Metacritic у него 40 баллов от кинозрителей ("смешанные или средние отзывы") и 3,7 балла от широкой аудитории ("в целом отрицательные отзывы").

Взрослый бизнес: История Pornhub

Money Shot: The Pornhub Story (США, 2023, документальный)

15 марта Netflix выпустил откровенный документальный фильм об успехах и скандалах самого известного сайта для взрослых Pornhub. Фильм содержит интервью с актерами, активистами и бывшими сотрудниками платформы.

Как слониха упала с неба

The Magician's Elephant (США, 2023, анимация/фэнтези/комедия)

17 марта Netflix выпустит добрый детский мультфильм о решительном парне Питере, который отправляется на поиски своей давно пропавшей сестры. Чтобы достичь своей цели, ему сперва нужно отыскать волшебную слониху. Мультфильм снят на основе одноименной книги Кейт ДиКамилло.

Главных героев мультфильма озвучили Ноа Джуп ("Тихое место"), Мэнди Патинкин ("Мыслить как преступник"), Брайан Тайри Генри ("Вечные"), Бенедикт Вонг ("Доктор Стрэндж"), Натасия Деметриу ("Чем мы занимаемся в тени"), Миранда Ричардсон ("Сонная лощина") и другие.

По итогам предварительных просмотров мультфильм получил положительные отзывы. Так, на Rotten Tomatoes у него 89% одобрения от критиков.

Бостонский душитель

Boston Strangler (США, 2023, драма/криминал/история)

17 марта Hulu выпустит основанный на реальных событиях фильм о репортере Лоретте Маклафлин, которая раскрыла историю о Бостонском душителе. Вместе с репортером Джин Коул она бросила вызов сексизму той эпохи, продолжая расследование с риском для жизни и раскрывая коррупцию, которая поставила под сомнение личность душителя.

Главные роли в фильме исполнили Кира Найтли ("Реальная любовь", "Гордость и предубеждение", "Пираты Карибского моря") и Кэрри Кун ("Фарго", "Охотники за привидениями: С того света", "Мстители: Война бесконечности"). Также в фильме задействованы Алессандро Нивола ("Афера по-американски", "Самый жестокий год"), Крис Купер ("Красота по-американски", "Трасса 60"), Дэвид Дастмалчян ("Человек-муравей", "Отряд самоубийц: Миссия навылет") и другие.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияет комендантский час, воздушные тревоги и отключения электроэнергии.

Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто.

Что касается отключения электроэнергии, то во многих кинотеатрах уже есть генераторы, поэтому фильмы показывают и во время отключения света. Если же в кинотеатре нет генератора и сеанс отменяют, тогда действует аналогичная система обмена билетов, как в случае с воздушными тревогами.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы марта 2023 года – на этой неделе стартуют 2 сезон дарк-фэнтези "Тень и кость" от Netflix, супергеройский сериал "Рыцари Готэма" от The CW, заключительный сезон "Теда Лассо" от Apple TV+, 3 сезон супергеройского сериала "Супермен и Лоис" от The CW и комедийный анимационный сериал для взрослых "Агент Элвис" от Netflix.

Марина Григоренко