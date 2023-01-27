В украинский прокат новый фильм по комиксам DC выйдет 16 марта 2023 года.

Кинокомпания Warner Bros Pictures выпустила новый трейлер супергеройского комедийного экшна "Шазам! Ярость богов" (Shazam! Fury of the Gods), который станет сиквелом фильма 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат новый фильм по комиксам DC, который станет тринадцатым по счету из расширенной вселенной DC после "Черного Адама", выйдет 16 марта 2023 года.

В новом фильме подростку Билли Бэтсону, который, произнеся волшебное слово "ШАЗАМ!", превращается в свое взрослое альтер эго – супергероя Шазама, придется противостоять дочерям Атласа, которые прибывают на Землю, чтобы вернуть украденную у них магию. Поскольку мстительная троица древних богинь угрожает уничтожить все вокруг, Билли и его сводным братьям и сестрам из приемной семьи, придется вступить в битву за свои суперсилы, свои жизнь и судьбу своего мира.

Главные роли в фильме исполнили Закари Ливай ("Тор: Рагнарок", "Шазам!"), Ашер Эйнджел ("Шазам!"), Джек Дилан Грейзер (дилогия "Оно"), Адам Броди ("Перспективная девушка"), Джимон Хонсу ("Форсаж 7"), Хелен Миррен ("Калигула", "Форсаж: Хоббс и Шоу"), Люси Лью ("Ангелы Чарли", "Убить Билла"), Рейчел Зеглер ("Вестсайдская история"," Белоснежка") и другие.

Режиссером фильма выступил Дэвид Ф. Сандберг ("Шазам!", "Анабель 2: Создание").

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