Кинокомпания Warner Bros Pictures выпустила новый трейлер супергеройского комедийного экшна "Шазам! Ярость богов" (Shazam! Fury of the Gods), который станет сиквелом фильма 2019 года.
Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат новый фильм по комиксам DC, который станет тринадцатым по счету из расширенной вселенной DC после "Черного Адама", выйдет 16 марта 2023 года.
В новом фильме подростку Билли Бэтсону, который, произнеся волшебное слово "ШАЗАМ!", превращается в свое взрослое альтер эго – супергероя Шазама, придется противостоять дочерям Атласа, которые прибывают на Землю, чтобы вернуть украденную у них магию. Поскольку мстительная троица древних богинь угрожает уничтожить все вокруг, Билли и его сводным братьям и сестрам из приемной семьи, придется вступить в битву за свои суперсилы, свои жизнь и судьбу своего мира.
Главные роли в фильме исполнили Закари Ливай ("Тор: Рагнарок", "Шазам!"), Ашер Эйнджел ("Шазам!"), Джек Дилан Грейзер (дилогия "Оно"), Адам Броди ("Перспективная девушка"), Джимон Хонсу ("Форсаж 7"), Хелен Миррен ("Калигула", "Форсаж: Хоббс и Шоу"), Люси Лью ("Ангелы Чарли", "Убить Билла"), Рейчел Зеглер ("Вестсайдская история"," Белоснежка") и другие.
Режиссером фильма выступил Дэвид Ф. Сандберг ("Шазам!", "Анабель 2: Создание").