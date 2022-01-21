Если "Сваты" полюбились вам - предлагаем посмотреть несколько похожих сериалов.

"Сваты" - один из главных хитов украинского телевидения, который полюбили зрители всех возрастов. Совсем недавно на канале 1+1 вышел последний сезон сериала. Событие одновременно радостное для поклонников, но и грустное, ведь приключения семьи Ковалёвых уже закончились. УНИАН сделал подборку сериалов, которые развеселят и развлекут всех фанатов "Сватов".

Байки Митяя

Этот комедийный сериал посвящен одному из второстепенных героев "Сватов", поэтому точно понравится фанатам сериала. Дмитрий Буханкин - простой деревенский мужчина с необычной судьбой. Его безумные истории о различных приключениях и различных несуразицах захватывают всех слушателей.

Папик

Ещё один комедийный сериал от 1+1 заставит вас хохотать до упаду. Главную роль исполнил талантливый украинский актер Станислав Боклан. Он сыграл уставшего от жизни пенсионера, который тонет в долгах за квартиру. Чтобы немного развлечься, он идет отдохнуть в ночной клуб, где гламурная девушка Лиза принимает его за богача.

Родственнички

Эта добрая комедия даст зрителям несколько уроков семейной жизни. К одинокому пенсионеру Михаилу приезжают дети со своими семьями на день рождения. Мужчина случайно узнает, что его сыновья уже давно разругались и притворятся, что они хорошо общаются, чтобы не расстраивать отца. После этого Михаил различными хитростями пытаются найти причину ссоры и помирить детей.

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Дом с лилиями

Мелодраматичный семейный сериал о войне вызовет и улыбку, и слезы. "Дом с лилями" получил очень высокие оценки зрителей. По сюжету герой войны по имени Михаил потерял в войне жену и дочь. После войны он снова женился, растил сына и пытался забыть об ужасах войны. Однажды ему сообщают, что в детском доме находится его дочь Лилия. Михаил принимает решение забрать дочь домой, но его новая жена не рада падчерице.

Подари мне счастье

Посмотреть этот сериал можно тут. Это история любви молодых людей из двух разных сословий. Михаил и Ульяна оказываются наследниками большого состояния. И если парню из престижной семьи не привыкать к таким деньгам, то для бедной девушки это большое испытание. К тому же семья любимого категорически не принимает обычную девушку.

Светофор

Российский сериал 2011 года рассказывает о трех лучших друзьях с разными взглядами на семью. У Севы есть жена и дети, у Паши - постоянная девушка, а Эдик - убежденный холостяк. 10 сезонов сериала покажут различные комедийные ситуации между друзьями.

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