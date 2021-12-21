Зрители ждали 7 сезон любимого сериала почти 10 лет.

"Сваты" - это российско-украинский сериал, первый сезон которого публика оценила в 2008 году. С тех пор вышло всего 6 сезонов, своеобразный спин-офф "Байки Митяя" и новогодний мюзикл. Сегодня вышла долгожданная серия седьмого сезона и УНИАН готов рассказать историю ее создания.

"Сваты" 7 - о чем будет новый сезон

Последний сезон комедийного семейного сериала вышел в 2013 году. Аудитория ждала продолжения, но начавшийся между Россией и Украиной конфликт развеял надежды публики - ни режиссеры, ни актеры картины не знали, будут ли они продолжать съемки.

Читайте такжеГруппа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентовала кавер песни "Мовчати" Скрябина (видео)Всё это время в интернете то и дело ходили слухи о том, что группа начала работу и седьмой сезон всё-таки стоит ждать. Режиссер сериала Андрей Яковлев подтвердил информацию лишь в 2017 году и сказал, что новый сезон будет отснят в Беларуси.

Зрители получат возможность окунуться в бурную жизнь четы Будько, восхититься элегантностью Ольги Николаевны и увидеть, как экстравагантные герои выходят из разных жизненных ситуаций. Сценаристы намекают, что в новом сезоне Женя (героиня украинской актрисы Анны Кошмал) даже выйдет замуж.

Новый сезон сериала "Сваты" скоро выйдет на официальном сайте телеканала 1+1.

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