Всемирное признание актер получил после главной роли в фильме "Бронсон".

15 сентября 2021 года британскому актеру Тому Харди, вторую часть "Венома" с которым киноманы все никак не дождутся в кинотеатрах, исполняется 44 года.

По этому случаю УНИАН решил вспомнить самые яркие роли харизматичного британца.

Бронсон / Bronson (2008)

Благодаря своей маскулинной внешности Харди начинал свою карьеру со второстепенных ролей в военных драмах – сначала был мини-сериал "Братья по оружию", а потом историческая военная драма Ридли Скотта "Черный ястреб", оба вышли в 2001 году. Последующие несколько лет были весьма продуктивными в карьере актера – он много снимался на ТВ, попадал на второстепенные роли в громких проектах вроде "Слоеного торта" и "Марии-Антуанетты".

Однако по-настоящему свой актерский талант он раскрыл в биографической криминальной драме "Бронсон" от режиссера Николаса Виндинга Рефна о жизни знаменитого заключенного Чарльза Бронсона. Харди потрясающе вжился в роль человека, признанного одним из самых опасных британских преступников, который провел в тюрьме, преимущественно в карцере, почти всю свою жизнь.

Для этой роли Харди набрал 19 килограммов мышечной массы, а также общался, в том числе при личных встречах, с реальным Чарльзом Бронсоном. Поговаривают, что последний был настолько впечатлен подготовкой Харди к роли, что сбрил свои фирменные усы и отправил их актеру, чтобы тот мог носить их на съемках. Такие старания Харди окупились с лихвой, вылившись сразу в несколько престижных номинаций, в то числе победу в категории "Лучший актер" на British Independent Film Award.

Безумный Макс: Дорога ярости / Mad Max: Fury Road (2015)

Вскоре на актера посыпалось огромное количество предложений поработать с именитыми режиссерами, в том числе – "Рок-н-рольщик" Гая Ричи и "Начало" Кристофера Нолана, который позже также позвал актера в свои фильмы "Темный рыцарь: Возрождение легенды" и "Дюнкерк". Также актер успел сняться в фильмах "Шпион, выйди вон!" и "Самый пьяный округ в мире", а также сериале "Острые козырьки".

Но особо на этом фоне хотелось бы выделить роль Макса Рокатански в масштабном постапокалиптическом боевике "Безумный Макс: Дорога ярости" Джоджа Миллера, вышедшем на экраны в 2015 году.

Выживший / The Revenant (2015)

2015 год выдался весьма плодотворным для Харди – тогда же вышел остросюжетный вестерн "Выживший" от Алехандро Г. Иньярриту, принесший актеру номинацию на "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана". В фильме, где главной звездой был Леонардо Ди Каприо, Харди досталась роль отрицательного персонажа, и он отлично с ней справился.

Веном / Venom (2018)

В 2018 году Харди ворвался в мир фильмов по комиксам Marvel, получив главную роль в супергеройском боевике "Веном". Он сыграл скандального репортера Эдди Брока, которому пришлось не только "делить свое тело" с кровожадным, но забавным пришельцем-симбиотом Веномом, но и спасать планету от инопланетного порабощения.

Теперь же ожидается выход на экраны продолжения приключений симбиоза Эдди Брока и Венома, однако до сих пор неясно, выйдет ли "Веном 2" на большие экраны до конца года: его релиз многократно переносили из-за пандемии коронвируса (скрестим пальчики за 14 октября).

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Автор: Марина Григоренко