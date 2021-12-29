С момента смены пола прошел уже год.

34-летний канадский актер Эллиот Пейдж год назад сделал операцию по смене пола. Звезда удалил себе грудь в 2020 году, и сейчас, по его словам, чувствует себя намного комфортнее.

Так, на днях Эллиот решил показать новую фотографию после каминг-аута. Снимок сделан во время его прогулки с собакой. Пейдж одет в черную куртку и кепку, а его мальтийская болонка по имени Мо - в зеленом свитере для животных.

"Посылаем вам немного любви", - подписал фото трансгендерный актер.

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Эллиот Пейдж - канадский актёр, режиссёр и продюсер. Наиболее известные роли - в фильмах "Джуно", "Начало" и двух частях серии фильмов "Люди Икс", а также в сериале "Академия Амбрелла".

Имеет номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за роль в фильме "Джуно". Другие известные номинации - "BAFTA", "Золотой глобус" и Премия Гильдии киноактёров США.

В марте 2021 года Пейдж стал первым транс-мужчиной, размещенным на обложке журнала Time.

Напомним, ранее Эллиота Пейджа заподозрили в романе со звездой "Джуманджи".

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