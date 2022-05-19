Третий сезон популярного сериала выйдет 22 июня 2022 года на Netflix.

Netflix представил первый трейлер третьего сезона популярного супергеройского сериала "Академия Амбрелла" (The Umbrella Academy).

В ролике фанатов сериала наконец познакомили с командой супергероев-"воробьев" – в финале второго сезона выяснилось, что в новой реальности Реджинальд Харгривз усыновил других детей и вместо "Академии Амбрелла" основал "Академию Спэрроу" (sparrow с англ. – воробей). Именно с ними придется столкнуться главным героям в новом сезоне.

Кроме того, зрители впервые увидят "актерский дебют" актера Эллиота Пейджа исполняющего одну из главных ролей в сериале. Напомним, с момента выхода второго сезона актриса Эллен Пейдж завершила трансгендерный переход, окончательно став мужчиной. Создатели сериала учли этот нюанс и вписали его в третий сезон сериала.

Отметим, первый сезон сериала "Академия Амбрелла", снятого на основе комиксов авторства вокалист группы My Chemical Romance Джерарда Уэйа, вышел на Netflix 15 февраля 2019 года. На фоне небывалой популярности сериала, вскоре его продлили на второй сезон, премьера которого состоялась 31 июля 2020 года.

В центре сюжета – семеро молодых людей со сверхъспособностями, рожденные в один день и усыновленные эксцентричным миллиардером сэром Реджинальд Харгривзом. Он создает для них "Академию Амбрелла", где уникальные дети, которых называют по номерам, развивают свои необычные таланты и превращаются в команду супергероев. Позже их пути расходятся, но после смерти своего "отца" они вновь собираются вместе и вынужденно объединяются, чтобы предотвратить конец света.

Главные роли в сериале исполняют Эллиот Пейдж (Ваня Харгривз / Виктор Харгривз / Номер Семь / Белая скрипка), Том Хоппер (Лютер Харгривз / Номер Один / Космобой), Дэвид Кастанеда (Диего Харгривз / Номер Два / Кракен), Эмми Рэйвер-Лампман (Эллисон Харгривз / Номер Три / Слух), Роберт Шиэн (Клаус Харгривз / Номер Четыре / Сеанс), Джастин Х. Мин (Бен Харгривз / Номер Шесть / Ужас / Номер Два) и Эйдан Галлахер (Номер Пять).

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