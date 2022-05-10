Также в ролике назвали дату премьеры нового сезона "Мира Дикого Запада" – 26 июня 2022 года.

Телеканал HBO выпустил тизер четвертого сезона научно-фантастического сериала "Мир Дикого Запада" (Westworld).

Также в ролике наконец названа дата премьеры нового сезона телешоу – 26 июня 2022 года.

Тизер предлагает взглянуть на то, какими в новом сезоне предстанут главные герои сериала в исполнении Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Эда Харриса, Джеффри Райта, Тессы Томпсон, Люка Хемсворта, Аарона Пола и Анжелы Сарафян.

В тизере нет диалогов, вместо этого под песню Лу Рида Perfect Day показан набор научно-фантастических кадров антиутопической версии Нью-Йорка, странные приспособления и много мух. HBO описывает предстоящий сезон как "мрачную одиссею о судьбе разумной жизни на Земле".

Отметим, американский научно-фантастический сериал-вестерн "Мир Дикого Запада" (Westworld) был созданн для телеканала HBO супругами Лизой Джой и Джонатаном Ноланом (да-да, это младший брат Кристофера Нолана, написавший сценарии к нескольким его фильмам).

События сериала изначально разворачиваются в вымышленном футуристическом парке развлечений "Мир Дикого Запада", населенном андроидами. Парк за немалые деньги обслуживает высокопоставленных и богатых гостей, которые могут заниматься здесь чем угодно, не опасаясь возмездия со стороны роботов.

Первый сезон сериала вышел в октябре 2016 года, собрав при этом восторженные отзывы как от зрителей, так и критиков, которые хвалили его за визуальные эффекты, сюжет и актерскую игру. Первые два сезона состояли из 10 эпизодов, а третий и четвертый – из восьми.

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