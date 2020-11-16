В новом сезоне сериала «Ведьмака» могут уделить много времени прошлому Лютика.
Читайте такжеВ сети показали новый образ Цири во втором сезоне "Ведьмака"Об этом пишет popcornnews.ru.
Портал Redanian Intelligence пришел к такому выводу на основании того, что Netflix сейчас проводит кастинг на роль графини Де Сталь.
Об этой героине Лютик рассказывал Геральту в первом сезоне сериала. И когда Ведьмак поймал джинна, который должен был излечить его от бессонницы, бард надеялся на встречу с девушкой.
Отмечается, что в книгах Анджея Сапковского этот персонаж не появляется, но упоминание о ней все же есть: ее называют одной из муз барда в его молодые годы.
Что известно о втором сезоне «Ведьмака»
- Съемки второго сезона стартовали 12 февраля. Если бы не приостановка работы из-за коронавируса, они бы завершились в августе. До пандемии над "Ведьмаком" успели поработать всего один месяц из планируемых четырех с половиной. В августе съемки были возобновлены.
- Вместо датчанина Туэ Эрстеда Расмуссена роль Эскеля во втором сезоне сериала сыграет швейцарский актер Бэзил Эйденбенз.
- Также во втором сезоне "Ведьмака" откажутся от разных временных линий, которые путали зрителей.
- Стриминговый сервис Netflix официально анонсировал приквел сериала «Ведьмак» с подзаголовком Blood Origin. Новый мини-сериал получит 6 серий и расскажет о событиях, происходивших за 1200 лет до появления главного героя основного шоу – Геральта из Ривии.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram