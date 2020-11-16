В серале может появиться бывшая возлюбленная Лютика.

В новом сезоне сериала «Ведьмака» могут уделить много времени прошлому Лютика.

Читайте такжеВ сети показали новый образ Цири во втором сезоне "Ведьмака"Об этом пишет popcornnews.ru.

Портал Redanian Intelligence пришел к такому выводу на основании того, что Netflix сейчас проводит кастинг на роль графини Де Сталь.

Об этой героине Лютик рассказывал Геральту в первом сезоне сериала. И когда Ведьмак поймал джинна, который должен был излечить его от бессонницы, бард надеялся на встречу с девушкой.

Отмечается, что в книгах Анджея Сапковского этот персонаж не появляется, но упоминание о ней все же есть: ее называют одной из муз барда в его молодые годы.

Что известно о втором сезоне «Ведьмака»

Съемки второго сезона стартовали 12 февраля. Если бы не приостановка работы из-за коронавируса, они бы завершились в августе. До пандемии над "Ведьмаком" успели поработать всего один месяц из планируемых четырех с половиной. В августе съемки были возобновлены.

Вместо датчанина Туэ Эрстеда Расмуссена роль Эскеля во втором сезоне сериала сыграет швейцарский актер Бэзил Эйденбенз.

Также во втором сезоне "Ведьмака" откажутся от разных временных линий, которые путали зрителей.

Стриминговый сервис Netflix официально анонсировал приквел сериала «Ведьмак» с подзаголовком Blood Origin. Новый мини-сериал получит 6 серий и расскажет о событиях, происходивших за 1200 лет до появления главного героя основного шоу – Геральта из Ривии.

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Автор: УНИАН