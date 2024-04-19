На данный момент ведется работа над четвертым сезоном популярного фэнтези-сериала.

Стриминговый сервис Netflix официально объявил, что популярный фэнтези-сериала "Ведьмак" (The Witcher) будет завершен после пятого сезона.

"Это официально, четвертый сезон "Ведьмака" находится в производстве. Но это еще не все: мы уже планируем пятый сезон, который станет заключительным и подведет это эпическое шоу к достойному завершению. До встречи на Континенте", – говорится на странице сериала в соцсети X.

Одновременно сервис опубликовал фото и видео подготовки команды сериала к съемкам четвертого сезона. В частности, впервые в роли Геральта себя попробовал Лиам Хемсворт. Также на видео присутствуют Аня Чалотру (Йеннифэр), Фрейя Аллан (Цири) и Джои Бейти (Лютик), которые вместе с другими актерами провели читку сценария.

Как сообщал УНИАН, в четвертом и пятом сезонах роль Геральта из Ривии будет исполнять австралийский актер Лиам Хемсворт ("Голодные игры") вместо своего британского коллеги Генри Кавилла.

"Как фанат "Ведьмака", я в восторге от возможности сыграть Геральта из Ривии. Генри Кавилл был невероятным Геральтом, и для меня большая честь, что он передает мне бразды правления и позволяет взять в руки клинки Белого Волка для следующей главы его приключений. Генри, я твой поклонник уже много лет, и меня вдохновило то, что ты привнес в этого любимого персонажа. Возможно, передо мной стоит серьезный вызов, но я действительно рад вступить в мир Ведьмака", – заявил Хемсворт.

Шоураннеры сериала обещают провести замену исполнителя главной роли максимально приближенно к канону, изображенному в оригинальных книгах и рассказах польского писателя Анджея Сапковского, а также выпущенных после этого видеоиграх.

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