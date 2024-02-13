Рассказываем о самой таинственной актрисе Украины.

Украинский мистический сериал "Слепая", основанный на реальных историях людей, продолжает завоевывать любовь зрителей. Известно, что когда вышла "Слепая" в 2020 году, то сразу было принято решение о продолжении съемок из-за бешеной популярности. Сейчас уже отснято 5 сезонов, а общее количество серий - 356.

По сюжету, главная героиня - это слепая провидица, которую зовут баба Люба. Она чувствует людей и обладает большой силой предвидения. Благодаря приметам и особым знаниям, женщина подсказывает героям сериала, как защитить себя и своих родных от ошибок и жизненных невзгод. Ей в этом помогает внучка Катя, которая ведет свой блог в сети и рассказывает истории людей.

О создании сериала продюсер Дарья Легони-Фиалко говорит так:

"Мы очень долго искали нашу бабушку, потому что были уверены, что в наше время все еще есть настоящие слепые провидицы, которые видят судьбы и помогают людям. Мы искали ее невероятно долго, и в какой-то момент даже опустили руки и начали сомневаться, что найдем. Но нам удалось отыскать ту самую бабушку. В нашей бабе Любе есть мощь, сила и харизма, которые помогают ей видеть гораздо больше, чем зрячим людям. У нее для каждого найдется правильный совет, мудрое поучение и ответ даже на самый сложный жизненный вопрос".

Кто играет роль слепой бабушки Любы

Интересно, что, кто такая слепая бабушка Люба, никто точно не знает, ведь главную героиню не рассекречивают. Поговаривают, что это реальная женщина, которая обладает магической силой и помогает людям.

Однако в сети найти какую-то информацию о ней почти невозможно. Это довольно таинственная персона. Скорее всего, это сделано с целью еще больше заинтриговать зрителей.

Где живет слепая бабушка Люба в Украине

Также достоверно неизвестно, где живет бабушка Люба. Однако есть информация, что она живет в пределах Верховинского района Ивано-Франковской области, между селами Буркут, Грамотное и Пробойновка.

Внучка слепой бабушки Любы

Кстати, засекречена информация и относительно сериальной внучки бабы Любы. Неизвестно, является ли девушка реальной родственницей женщины. Отмечается лишь то, что роль Кати сыграла актриса Мария Падина.

Что баба Люба говорит о войне в Украине

В социальных сетях ТiкTок и Facebook можно найти видео с бабушкой Любой. На них женщина рассказывает о войне России против Украины и что дальше ждет всех украинцев. Она уверяет, что зло никогда не побеждает. Поэтому в домах украинцев все равно загорится свет.

Напомним, ранее украинский сериал о магии "Закохай мене, якщо зможеш" с актрисой Ксенией Мишиной понравился зрителям.

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