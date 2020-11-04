В воскресенье, 8 ноября, зрителей телеканала «1+1» ждет самый трогательный выпуск сезона - в одиннадцатом прямом эфире главного танцевального шоу звезды выйдут на паркет с родными людьми - родителями, родственниками и другими членами семьи. Некоторые участники впервые покажут своих родных и любимых.

Четвертый сезон обновленных «Танців з зірками» медленно приближается к финалу, и эта неделя станет еще более напряженной для звезд, ведь начиная с одиннадцатого эфира участники будут демонстрировать по два танцевальных номера в каждом эфире. В это воскресенье звезды станцуют два танца - один со своими родными, а второй танец из классической бальной программы исполнят вместе со своими партнерами. Две пары, которые по результатам оценок судей и зрителей окажутся в зоне риска, будут танцевать «танец за жизнь». Их судьбу на проекте будут решать судьи.

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Уже традиционно к судьям присоединится четвертый приглашенный судья - участник прошлых сезонов проекта. В это воскресенье приглашенным судьей станет победительница третьего сезона «Танців з зірками», актриса Ксения Мишина. Специальными гостями с музыкальными выступлениями станут певец Макс Барских и участница «Голос. Діти-4», артистка продюсерского центра MONATIK Corporation - NiNO.

Напоминаем, еженедельно зрители могут поддержать своих фаворитов. Условия голосования остаются неизменными: отдать голос зрители могут позвонив, отправив смс-сообщение или проголосовав в приложении «1plus1.video».

С одного мобильного номера можно сделать 50 звонков или отправить 50 смс, а также можно голосовать с помощью мобильного приложения «1plus1.video». В нем доступна функция «Суперголос», равная 7 смс сообщениям. Каждый зритель в течение одного эфира может отдать 50 «Суперголосив» за одного участника.

С кем именно из родных участники сезона будут танцевать во время «семейного эфира» «Танців з зірками» и кто станет ведущим балкона на этот раз, смотрите в это воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».

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Автор: УНИАН