Премьера состоялась для многотысячной аудитории певицы на ее социальных страницах.

На рождественские праздники 2022 года Руслана презентовала свой знаковый и долгожданный музыкальный фильм "Рождественский Сон". Копилка проектов "Рождество с Русланой", которые были начаты еще в середине 90-х и стали одним из неоспоримых символов новейшей украинской рождественской традиции, пополнилась еще одним бриллиантом.

Премьера состоялась для многотысячной аудитории певицы на ее социальных страницах, фильм смотрели люди из разных стран мира.

"В Рождественскую ночь мне приснился сон, в котором я увидела Рождественскую Украину и себя - этот сюжет был положен в основу фильма. Этот фильм-это эскиз моей мечты. Наше Рождество - это ответ на вопрос, кто мы, откуда пришли и куда идем", - комментирует певица Руслана.

В фильме яркое пересечение многих линий, сюжетов, эстетик и смыслов. Явное и сон. Тайна и рассказ. Современность и традиция. Колыбельная и Коляда.

"Говорят, глядя в зеркало, в отражении явного не увидишь тайного. Но это не значит, что его нет. Надо только заглянуть в свое сердце. Спросить у Бога Предвечного. Вспомнить на Роду написанное. Услышать душой спетое. И твой сон расскажет истинное, правдивое, аутентичное – то, чего не видно наяву", - рассказала Руслана.

Читайте также"Основано на ржачных событиях": названа дата премьеры комедии "Любовь и Блогеры"В главных ролях фильма – певица-колядник, окруженная друзьями, простыми украинцами, которые откликнулись на призыв Русланы принять участие в съемках фильма, прийти на Софийскую площадь, поделиться тем, как они празднуют Рождество и вместе колядовать.

Звучание рождественских песен украсили аутентичной красотой и изысканностью партии в исполнении близких друзей Русланы – всемирно известного украинского скрипача Василия Попадюка и виртуозного цимбалиста-мультиинструменталиста Андрея Войчука.

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