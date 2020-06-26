В Украине продолжаются съемки нового комедийного сериала "Родня" (фото)

По сюжету, главный герой Артем возвращается в родной маленький городок после 10 лет жизни в столице.

«1+1» снимает новый комедийный сериал «Родня», премьера которого запланирована в новом телесезоне. Одну из главных ролей в проекте исполнит Клавдия Дрозд, звезда драмы «Худшая подруга» весенней сериальной линейки канала. Над производством продукта по заказу «1+1» работает компания «SPACE Production». Съемки ведутся с соблюдением новых требований работы съемочных групп в условиях адаптивного карантина.

По сюжету, главный герой Артем возвращается в родной маленький городок после 10 лет жизни в столице. За все время он ни разу не наведывал семью и любимую девушку, которую когда-то обещал забрать в столицу. Теперь Артем приехал на родину по заданию шефа, который хочет на месте дома культуры построить торговый центр. В родном городке главного героя ждет множество приключений и испытаний, встречи с семьей, друзьями и первой любовью, а также переосмысление жизненных приоритетов и настоящих ценностей.

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В проекте «Родня» снимаются актеры Инна Приходько, Евгений Ламах, Елена Узлюк, Гавриил Федотов, Валерий Астахов, Алексей Череватенко, Леся Самаева, Алексей Смолка, Елена Оларь, Екатерина Кистень и другие.

Продюсерами сериала от канала «1+1» выступают Максим Кривицкий, Алена Еремеева и Дарина Жукова. Генеральные продюсеры от «SPACE Production» - Дарья Легони-Фиалко и Екатерина Ласкари. Режиссер-постановщик - Сергей Щербин, оператор-постановщик - Богдан Якименко.

Премьера нового сериала «Родня» состоится на «1+1» уже в новом телесезоне.

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