Роберту Де Ниро - 77: лучшие фильмы со звездой "Крестного отца"

Актеру исполнилось 77 лет.

Американский актер Роберт Де Ниро родился 17 августа 1943 года. Его актерский дебют состоялся в 10 лет. А одной из его главных ролей является Вито Карлеоне в "Крестном отце". Именно за эту роль он получил "Оскар".

В честь дня рождения Роберта Де Ниро мы собрали лучшие фильмы с его участием.

"Крестный отец-2"

"Джой"

"Однажды в Америке"

"Схватка"

"Неприкасаемые"

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Автор: Диана Могилевич