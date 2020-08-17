Роберту Де Ниро - 77: лучшие фильмы со звездой "Крестного отца"
10:46, 17 августа 2020Кино и музыка
108 0
Актеру исполнилось 77 лет.
Роберту Де Ниро 77 лет / REUTERS
Американский актер Роберт Де Ниро родился 17 августа 1943 года. Его актерский дебют состоялся в 10 лет. А одной из его главных ролей является Вито Карлеоне в "Крестном отце". Именно за эту роль он получил "Оскар".
В честь дня рождения Роберта Де Ниро мы собрали лучшие фильмы с его участием.
"Крестный отец-2"
"Джой"
"Однажды в Америке"
"Схватка"
"Неприкасаемые"
Другие новости по теме:
- Меган Маркл может вернуться в кино
- Появился новый тизер "Зависнуть в Палм-Спрингс"
- Принц Гарри впервые снялся в фильме Netflix
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter