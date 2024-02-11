Работу Мстислава Чернова высоко оценили жюри премии.

Украинская кинолента "20 дней в Мариуполе" пополняет свою коллекцию престижных кинонаград мира, ведь недавно ее режиссер Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США (DGA Awards). Его отметили в категории "Выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино". Об этом пишет официальный сайт премии.

Во время вручения награды, Мстислав рассказал об очередной атаке россиян на Украину и отметил, что верит в силу кино.

"Сегодня мой родной город Харьков атаковали. Семь человек были убиты, среди которых трое детей. Так что это печальный день. В то же время я признаю силу кино, стоя здесь и глядя на вас. Потому что когда эти дети, эти люди бегут от бомб в подвалы, они смотрят фильмы", - сказал Чернов.

Интересно, что премия Гильдии режиссеров США считается "знаком успеха" до кинопремии "Оскар", на которую фильм "20 дней в Мариуполе" тоже номинирован в этом году.

Что известно о фильме "20 дней в Мариуполе"

"20 дней в Мариуполе" – это режиссерский дебют военного корреспондента и фотографа Мстислава Чернова. В нем показаны первые недели боевых действий в Мариуполе.

Кстати, кинолента стала самым кассовым документальным фильмом в Украине в 2023 году. Тогда только за первый уикенд проката "20 дней в Мариуполе" собрал 500 тысяч гривен. Мировая же премьера фильма состоялась на фестивале независимого кино в США. Тогда он получил приз зрительских симпатий.

К тому же "20 дней в Мариуполе" уже получил признание на кинофествалах в США, Израиле, Новой Зеландии, Германии и Амстердаме.

Напомним, недавно фильм "20 дней в Мариуполе" получил престижную награду в Великобритании и получила награду в номинации "Документальный фильм года".

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