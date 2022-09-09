Премьера 5 сезона сериала состоится 14 сентября 2022 года.

Стриминговый сервис Hulu продлил популярный постапокалиптический драматический сериал "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale) на 6 сезон, одновременно объявив, что он станет для шоу последним.

Об этом сообщает Variety.

Отметим, уже 14 сентября на Hulu стартует 5 сезон сериала "Рассказ служанки", за годы своего выхода получившего множество престижных телевизионных наград, включая "Эмми".

События сериала разворачиваются в будущем в вымышленном тоталитарном обществе – Республике Галаад, которая находится на территории современных США, постоянно воюет и помешана на консервативном христианстве. Женщины здесь считаются людьми низшего сорта, фактически не имеющими никаких прав и находящимися в собственности мужчин-командоров. В то же время в этом мире только одна из ста женщин может родить здорового ребенка, поэтому таких женщин обычно забирают в лагеря, где они рожают детей для влиятельных мужчин.

Главная героиня сериала – женщина по имени Джун Осборн, которая не смогла сбежать вместе с мужем и дочерью за границу и теперь вынуждена работать суррогатной матерью. Параллельно женщина пытается противостоять тоталитарному обществу. К началу пятого сезона героиня оказывается на свободе, однако это еще далеко не конец.

Главные роли в сериале исполняют Элизабет Мосс ("Человек-невидимка", "Мы"), Ивон Стаховски ("Декстер", "Хищник") и другие.

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