Легенды кино: как Рассел Кроу выиграл "Оскар" за "Гладиатора", почему проиграл еще две статуэтки и какой новой ролью удивит зрителя

Этим летом Рассел Кроу возвращается на большие экраны, причем в крайне необычном амплуа. В экшн-триллере “Неистовый” лауреат премии “Оскар” играет загадочного Мужчину, который поспорив в автомобильной пробке с молодой матерью-одиночкой Рейчел (Карен Писториус), в один момент превращает в самый настоящий ад жизнь девушки, ее сына и близких, да что там, - даже случайных прохожих.

Австралиец во многом построил карьеру за счет образа “сурового мужчины” и в памяти большинства остается тем самым римским военачальником - “Гладиатором” из эпика Ридли Скотта.

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И если статуэтку Американской киноакадемии Рассел как раз и получил за “Гладиатора”, то две его другие номинации получены за абсолютно другого плана роли. Более того, Кроу получил три подряд номинации в 2000, 2001, 2002, что довольно большая редкость в Голливуде, и самое время разобраться за какие роли номинировали актёра и почему выиграл "Оскар" именно за "Гладиатор".

72-й “Оскар”, 2000 год, “Свой человек”

Первую номинацию Расселу Кроу принесла напряженная картина “Свой человек” (The Insider) Майкла Манна (“Схватка”, “Соучастник” “Джонни Д.”), основанная на абсолютно реальном скандале, всколыхнувшем Америку. Рассел сыграл доктора Джеффри Уайганда, вице-президента крупной табачной компании по научным разработкам, который невольно стал главным фигурантом громкого разоблачения индустрии, пытавшейся скрыть от общественности реалии уровня онкозаболеваемости среди курильщиков. То, что очевидно нам сейчас, не было особо понятно лет 25-30 тому. Вторую главную роль в ленте исполнил блистательный Аль Пачино, сыгравший знаменитого продюсера новостной передачи “60 минут” на канале CBS. Там, где большинство режиссеров сняли бы хоть и интересный, но весьма типичный байопик, Майкл Манн удивил публику яркой и очень динамичной картиной, вскрыв одним махом уйму противоречий. 33-летний Рассел Кроу набрал вес, надел седой парик и сыграл с такими нюансами, что публика пришла в восторг, ведь они привыкли к Расселу образца “Быстрый и мертвый” или “Секретов Лос-Анджелеса”. У фильма была лучшая критика из всех картин 99-го и до сих пор удерживается рейтинг в 96% на Rotten Tomatoes. И да, даже Квентин Тарантино лично внес “Своего человека” в топ-20 картин, вышедших после 1992-го года. Почему же Рассел проиграл номинацию? В тот год реальное противостояние было между Кроу, Дензелом Вашингтоном в “Урагане” и Кевином Спейси в “Красоте по-американски“. Выиграл Спейси. Ведь год был 1999-ый и он прошел под знаком “бунта среднего класса” (“Красота..”, “Бойцовский клуб”, “Матрица”). Общий нарратив был на пользу Кевину Спейси и его сильнейшему перфомансу.

73-й “Оскар”, 2001 год, “Гладиатор”

Следующий год стал абсолютно триумфальным в карьере Рассела Кроу. “Гладиатор” побил абсолютно все рекорды ожиданий. Да что там - эпическое полотно Ридли Скотта буквально возродило жанр “пеплума”, который студии похоронили, ссылаясь на дороговизну и провалы в прокате. Но и “Гладиатор” начинался не безоблачно - первые версии сценария абсолютно все считали чудовищными. Сейчас во время промо-тура “Неистового”, Рассел поведал, как продюсер пытался затащить Кроу на встречу с Ридли Скоттом, не показывая актеру сценарий. Правда он не знал, что Рассел уже добыл текст обходными путями и ужаснулся. Из уважения к Ридли Скотту, актер все-таки согласился на встречу - и был невероятно впечатлен планами и масштабным виденьем режиссера. Поэтому пошел в спортзал и приступил к подготовке. А сценарий так и правили в течении всего съемочного процесса, в итоге по Голливуду даже ходили шутки, что соавторами сценария вполне можно считать и актеров, и Скотта, и монтажеров. Коллективные усилия крайне талантливой команды сыграли свою роль и “Гладиатор” стал главным фильмом 2000-го года. На “Оскаре” соперниками Рассела стали Хавьер Бардем, Джеффри Раш, Том Хэнкс и Эд Харрис. У Бардема и Раша роли в “Пока наступит ночь” и “Перо маркиза де Сада” соответственно считались слишком рискованными, да еще и в маленьких фильмах. Эд Харрис однозначно был интересным претендентом за фильм “Поллок” про знаменитого художника, который сам актер и срежиссировал. Хэнкс был номинирован за другой кассовый хит 2000-го - “Изгой” и уже имел за плечами две победы. Американская киноакадемия любит большой успех и награда для Рассела за “Гладиатора”, а еще и после предыдущего года, где актер сыграл абсолютно иную роль, была для них крайне логичной. Хотя, безусловно, борьба была нешуточной - “Золотой глобус” отдал предпочтение Тому Хэнксу, а Британская киноакадемия и вовсе наградила юного Джейми Белла за роль в культовой картине “Билли Эллиот”. Но и этот бастион падет перед Расселом Кроу.

74-й “Оскар”, 2002 год, “Игры разума”

Роль лауреата Нобелевской премии по экономике, блестящего математика и автора теории игр, Джона Нэша в байопике Рона Ховарда “Игры разума” многими критиками считается лучшей в карьере Рассела Кроу. Еще больше нюансов, сокрытых и очевидных, еще больше актерской самоотдачи. В Джоне Нэше из “Игр разума” практически нет Рассела Кроу - актер растворился в своем персонаже. Фильм не раз критиковали за многочисленные вольности, допущенные авторами по отношению к реальной биографии Нэша и его семьи. Но никогда не отрицали невероятной силы перфоманс Рассела Кроу. На этот раз, актер выиграл и “Золотой глобус”, и премию Британской киноакадемии, но на “Оскаре” столкнулся об стену под именем Дэнзел Вашингтон и его культовый образ в динамичном полицейском триллере “Тренировочный день”, который режиссер Антуан Фукуа снял настолько аутентично в декорациях реальных бандитских улиц Лос-Анджелеса, что это повлияло на весь жанр полицейского триллера с тех пор. Академия не была настолько прогрессивной тогда, чтобы номинировать "Тренировочный день" за сценарий, режиссуру и лучший фильм года, но могла хотя бы отметить кино за актерские работы Вашингтона и Итана Хоука. В тот год релевантными кандидатами в начале гонки также считались Шон Пенн за “Я - Сэм” и Уилл Смит за байопик о Мухаммеде Али. Но в итоге "борьба" развернулась между сильнейшей, очень необычной работой Рассела Кроу и ярким выходом Дензела Вашингтона. И так сложились “звезды”, вина академиков за игнорирование “Тренировочного дня” в основных номинациях, прошлогодняя победа Рассела Кроу - и Дензел Вашингтон выиграл "Оскар" за лучшую мужскую роль в тот вечер.

Рассел и Дензел встретились на съёмочной площадке "Гангстера" Ридли Скотта несколькими годами после их "оскаровского противостояния" и сколько бы жёлтая пресса не пыталась столкнуть лбами именитых артистов - они остались друзьями, всегда подчёркивая, что между ними нет ничего кроме любви и уважения.

Рассел Кроу продолжает удивлять зрителя, будучи невероятно смешным в" Славных парнях" в паре с Райаном Гослингом или крайне отталкивающим в шоу "Самый громкий голос", за который прошлой зимой актер выиграл ещё один "Золотой глобус".

И этим летом Рассел Кроу сыграет абсолютно антигероичного персонажа, который испугает не только главную героиню, но и наведет ужас на город, не способный быстро ответить на гнев одного человека. Выход триллера "Неистовый" с одним из самых заслуженных обладателей премии "Оскар" Расселом Кроу запланирован в Украине на 30 июля.

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