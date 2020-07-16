На что пойти в кино с 16 июля: британская научная фантастика, французская космическая анимация и проверенные временем блокбастеры

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Пандемия коронавируса, начиная с марта 2020 года, перевернула киноиндустрию с ног на голову. Фильмы снимались с проката, громких премьеры переносились, а сьемки новых кинолент останавливались. И хотя с июня-июля во многих странах мира начали возобновлять работу кинотеатров, последствия «карантинной» встряски еще долго будут отражаться на планах кинопрокатчиков, в том числе в Украине. Все же даты премьер в наших кинотеатрах часто напрямую зависят от релизов в США, особенно когда речь идет о громких премьерах. А поскольку американские прокатчики сейчас безжалостно «играются» с датами премьер, планы и надежды украинских киноманов также страдают. К примеру, запланированный изначально на 16 июля выход фильма «Неистовый» с Расселом Кроу уже смещен на 30 июля, и это еще не окончательная дата. Аналогичная история с «Доводом» Кристофера Нолана, который с конца июля предварительно перескочил на середину августа. Тем не менее, отчаиваться не стоит – и с сегодняшнего дня в кинотеатрах есть что посмотреть, как в плане новых фильмов, так и ретроспективы.

Герой СамСам / SamSam (Франция, 2019)

Единственным новым мультфильмом в программе украинских кинотеатров на уик-энд 16-19 июля станет французская приключенческая анимация для всей семьи Герой СамСам. Премьера мультфильма прошла в рамках престижного фестиваля анимации в Анси еще в 2019 году, однако на украинские экраны он должен был выйти 16 апреля 2020 года. Пандемия и карантин внесли свои правки в кинокалендарь, поэтому теперь космические приключения маленького героя и его близких появятся в кинотеатрах Украины с 16 июля.

В основе мультфильма – сериал СамСам, впервые вышедший на малые экраны в 2007 году и ставший настоящим международным феноменом. Франко-бельгийский мультик на пике собирал у телевизоров 250 миллионов зрителей, ведь приключения СамСамчика демонстрировались не только во Франции и Бельгии, а также в Британии, Польше, Португалии, Германии, Испании, Австралии, Японии, США, Канаде и многих других странах.

Озеро диких гусей / Nan Fang Che Zhan De Ju Hui (Франция, Китай, 2019)

Настоящей жемчужиной нынешней кинопрокатной недели станет криминальная драма Озеро диких гусей, успевшая в 2019 году побороться за Золотую пальмовую ветвь 72-го Каннского кинофестиваля (победителям тогда стали Паразиты Пон Чжун Хо). Фильм получил преимущественно позитивные отзывы. Критики охарактеризовали его как «умный и стильный фильм, сочетающий острые ощущения от B-movie со смелым выбором режиссуры и заставляющими задуматься над социальными проблемами».

В центре сюжета – лидер небольшой банды, занимающейся кражей мотоциклов. Во время одной из разборок он случайно убивает полицейского и становится целью номер один для полиции и властей. Параллельно он знакомится с проституткой, готовой на все ради обретения свободы. Фильм имеет ограничение по возрасту 16+.

Создатель / Archive (Великобритания, 2020)

Также 16 июля на экраны украинских кинотеатров выйдет британский научно-фантастический фильм Создатель, релиз которого в мире состоялся неделей ранее. Среди критиков он уже успел получить довольно неплохие отзывы. События фильма разворачиваются в 2038 году. Молодой ученый в исполнении Тео Джеймса (Аббатство Даунтон, Другой мир, Дивергент, Лондонские поля) работает на всесильную корпорацию и создает в секретной лаборатории андроид с искусственным интеллектом. Вроде бы сюжет не новый. Однако на самом деле молодой человек преследует собственную цель – воскресить с помощью этой технологии погибшую несколько лет назад жену.

Картина стала дебютной для режиссера Гэвина Ротери. Также в фильме снялись Стэйси Мартин (Нимфоманка, Молодой Годар, Высотка), Рона Митра (Жизнь Дэвида Гейла, Беовульф, Другой мир: Восстание ликанов), Тоби Джонс (Первый мститель, Голодные игры, Хэппи-энд, Атомная блондинка) и другие.

Ураган / Force of Nature (США, 2020)

Еще один свежий фильм в украинском кинопрокате – боевик Ураган – был выпущен в США в конце июня и получил в основном негативные отзывы, несмотря на присутствие в нем довольно известных, хотя и в последнее время не особо успешных актеров. Режиссер Майкл Полиш, за 20 лет успевший снять порядка 10 не особо громких фильмов, попытался вписать не особо оригинальный сюжет о случайном противостоянии банды грабителей и отставного полицейского в нетипичный антураж, а именно в условия урагана.

Одну из главных ролей в нем исполнил лауреат двух премий «Оскар» и премии «Золотой глобус» Мэл Гибсон, в свое время сыгравший в таких культовых фильмах, как Смертельное оружие, Безумный Макс, Эйр Америка и Храброе сердце. Также в фильме задействованы многообещающая в начале 2000-х актриса и по совместительству жена режиссера фильма Кэйт Босуорт (Правила секса, Двадцать одно, Соломенные псы) и скандальный актер Эмиль Хирш (Харви Милк, Штурмуя Вудсток, Однажды в… Голливуде).

И другие фильмы в украинском прокате с 16 июля 2020 года

Также в украинских кинотеатрах продолжат показывать фильмы, вышедшие в прокат на прошлой неделе: французское романтическое фэнтези Русалка в Париже (2020), приключенческий фильм Лесси. Возвращение домой (2020), анимацию от Pixar Вперед (2020), фантастический фильм Вивариум (2019), французский триллер Переводчики (2019), детективную драму Убийства по открыткам (2020), боевик с Вином Дизелем Бладшот (2020), норвежский фильм-катастрофу Туннель: Опасно для жизни (2019) и другие.

Кроме того, на украинских киноэкранах продолжат показывать несколько старых хитов: комедийный экшн по комиксам Marvel Дэдпул (2016), криминальную комедию Гая Ричи Джентельмены (2019), нашумевшую украинскую комедию Мои мысли тихие (2019), фантастический боевик Мир Юрского периода 2 (2018), комедийный фэнтези Пираты Карибского моря: Месть Салазара (2017) с Джони Деппом в главной роли, марвеловские Стражи Галактики 2 (2017), спин-офф бесконечной франшизы Форсаж: Хоббс и Шоу (2019), Миссия Невыполнима: Фолаут (2018) с Томом Крузом, анимационный фильм Семейка Аддамс (2019) и другие.

Любителей короткометражек в ближайшую неделю также ждет несколько интересных подборок. Так, с 16 июля Довженко-Центр выпускает в кинопрокат седьмой альманах украинских короткометражных фильмов Украинская Новая Волна 2020. В рамках проекта будут показаны шесть неординарных лент 2019 года от молодых амбициозных режиссеров, которые поднимают щекотливые темы и экспериментируют с жанрами и стилями.

В тот же день стартует фестивальный показ короткометражек из Ирландии. В программу вошли 10 разножанровых фильмов и анимации – от комедий до хорроров и арт-хауса. Собранные в подборку фильмы имеют 13 отличий престижных международных кинофестивалей, а также ограничительный рейтинг 18+.

Марина Григоренко