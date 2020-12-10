Продолжение "Молчания ягнят": опубликован трейлер сериала об агенте Кларис (видео)

Главную роль в сериале сыграла Ребекка Бридс.

Американская телерадиосеть CBS показала первый трейлер сериала «Кларис», который является продолжением триллера «Молчание ягнят». Ролик опубликован на YouTube. Продолжение «Молчания ягнят»: трейлер сериала Сериал «Кларис»: что известно Основное внимание в сериале будет уделено агенту ФБР Кларис Старлинг спустя год после ее встречи с психиатром и серийным убийцей Ганнибалом Лектером.

Главную роль сыграла Ребекка Бридс («Милые обманщицы», «Отважные»).

Продюсерами шоу выступили Алекс Курцман и писательница Дженни Люмет.

Премьера запланирована на 11 февраля 2021 года.

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