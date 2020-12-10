Новый сериал станет продолжением изувестного триллера / кадр из фильма "Молчание ягнят"

Американская телерадиосеть CBS показала первый трейлер сериала «Кларис», который является продолжением триллера «Молчание ягнят».

Ролик опубликован на YouTube.

Продолжение «Молчания ягнят»: трейлер сериала

Сериал «Кларис»: что известно

  • Основное внимание в сериале будет уделено агенту ФБР Кларис Старлинг спустя год после ее встречи с психиатром и серийным убийцей Ганнибалом Лектером.
  • Главную роль сыграла Ребекка Бридс («Милые обманщицы», «Отважные»).
  • Продюсерами шоу выступили Алекс Курцман и писательница Дженни Люмет.
  • Премьера запланирована на 11 февраля 2021 года.
  • В первом сезоне заявлено десять серий.

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Автор: УНИАН