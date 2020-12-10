Новый сериал станет продолжением известного триллера / кадр из фильма "Молчание ягнят"
Американская телерадиосеть CBS показала первый трейлер сериала «Кларис», который является продолжением триллера «Молчание ягнят».
Ролик опубликован на YouTube.
Продолжение «Молчания ягнят»: трейлер сериала
Сериал «Кларис»: что известно
- Основное внимание в сериале будет уделено агенту ФБР Кларис Старлинг спустя год после ее встречи с психиатром и серийным убийцей Ганнибалом Лектером.
- Главную роль сыграла Ребекка Бридс («Милые обманщицы», «Отважные»).
- Продюсерами шоу выступили Алекс Курцман и писательница Дженни Люмет.
- Премьера запланирована на 11 февраля 2021 года.
- В первом сезоне заявлено десять серий.
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