Премьера четвертого сезона сериала запланирована на 31 декабря 2020 года.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер четвертого и финального сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины».

Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

Премьера состоится 31 декабря 2020 года. Всего ожидается восемь эпизодов. Главную роль также сыграет Кирнан Шипка.

Трейлер финального сезона

Сюжет финального сезона

Читайте также"Матрица 4", "Дюна" и "Отряд самоубийц": Warner Bros. сделала заявление о выходе новых фильмовПо сюжету нового сезона, на Гриндэйл обрушатся силы зла, поэтому жителей городка ждут жуткие и просто ужасающие события. Ковену необходимо разобраться со всеми угрозами и одолеть каждого злодея, пока не стало слишком поздно. А от исхода этой страшной войны будет зависеть, судя по всему, судьба всего мира, ведь в случае поражения героев наступит «конец всему».

«Леденящие душу приключения Сабрины»: что известно о сериале

Американский телесериал в жанре хоррор, созданный Роберто Агирре-Сакаса и основанный на одноименной серии комиксов от Archie Comics.

Производством занимается студия Warner Bros. Television в сотрудничестве с Berlanti Productions и Archie Comics.

Первые 10 эпизодов были выпущены на платформе Netflix 26 октября 2018 года.

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Автор: УНИАН