цей матеріал доступний українською

Представлен дебютный трейлер фильма ужасов "Ты должен был уйти"

14:15, 09 июня 2020
Кино и музыка
47 0
По сюжету, сценарист Тео вместе с семьей отправляется в уединенный домик в Альпах \ скриншот с видео

Читайте такжеHBO снимет сериал по мотивам культового ужастика "Восставший из ада"

Главные роли исполнили Кевин Бэйкон и Аманда Сейфрид.

Фильм основан на одноименном романе Дэниэла Кельмана. Режиссером и автором сценария выступил Дэвид Кепп ("Парк Юрского периода"). 

По сюжету, сценарист Тео вместе с семьей отправляется в уединенный домик в Альпах. Ему нужен покой, чтобы написать сиквел к успешному первому фильму. Вскоре автор понимает, что преодолеть творческий тупик он не в состоянии из-за странных обстоятельств вокруг него.

Фильм выйдет в цифровом формате 19 июня.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фильмы