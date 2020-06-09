Представлен дебютный трейлер фильма ужасов "Ты должен был уйти"
14:15, 09 июня 2020Кино и музыка
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Сюжет развивается вокруг сценариста по имени Тео, которій не может справиться с творческим кризисом.
По сюжету, сценарист Тео вместе с семьей отправляется в уединенный домик в Альпах \ скриншот с видео
Студия Universal представила дебютный ролик фильма ужасов под названием "Ты должен был уйти".
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Главные роли исполнили Кевин Бэйкон и Аманда Сейфрид.
Фильм основан на одноименном романе Дэниэла Кельмана. Режиссером и автором сценария выступил Дэвид Кепп ("Парк Юрского периода").
По сюжету, сценарист Тео вместе с семьей отправляется в уединенный домик в Альпах. Ему нужен покой, чтобы написать сиквел к успешному первому фильму. Вскоре автор понимает, что преодолеть творческий тупик он не в состоянии из-за странных обстоятельств вокруг него.
Фильм выйдет в цифровом формате 19 июня.
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