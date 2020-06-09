Представлен дебютный трейлер фильма ужасов "Ты должен был уйти"

Сюжет развивается вокруг сценариста по имени Тео, которій не может справиться с творческим кризисом.

Студия Universal представила дебютный ролик фильма ужасов под названием "Ты должен был уйти". Читайте такжеHBO снимет сериал по мотивам культового ужастика "Восставший из ада" Главные роли исполнили Кевин Бэйкон и Аманда Сейфрид. Фильм основан на одноименном романе Дэниэла Кельмана. Режиссером и автором сценария выступил Дэвид Кепп ("Парк Юрского периода"). По сюжету, сценарист Тео вместе с семьей отправляется в уединенный домик в Альпах. Ему нужен покой, чтобы написать сиквел к успешному первому фильму. Вскоре автор понимает, что преодолеть творческий тупик он не в состоянии из-за странных обстоятельств вокруг него. Фильм выйдет в цифровом формате 19 июня. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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