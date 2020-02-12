"Французский диспетчер": вышел трейлер нового фильма Уэса Андерсона (видео)

В основе сюжета картины лежит история французской редакции крупного американского журнала.

Вышел первый трейлер фильма «Французский диспетчер» (French Dispatch) режиссера Уэса Андерсона.

Читайте такжеРежиссер Мэтт Ривз объявил о старте съемок нового "Бэтмена" (фото)Ролик опубликован на YouTube-канале SearchlightPictures.

В основе сюжета фильма лежит история французской редакции крупного американского журнала, прототипом которого стал New Yorker.

Действие картины разворачивается в XX веке в вымышленном французском городке. Билл Мюррей играет главного редактора, а Элизабет Мосс, Оуэн Уилсон, Тильда Суинтон – его сотрудников.

В картине также снялись Джефф Голдблюм, Эдриен Броуди, Уиллем Дефо, Леа Сейду, а также Тимоти Шаламе, Бенисио Дель Торо и Сирша Ронан.

Это первая игровая картина режиссера за последние шесть лет. Его последний фильм «Отель «Гранд Будапешт» вышел в 2014 году и получил четыре «Оскара».

Ранее УНИАН сообщал о выходе трейлера фильма ужасов «Человек-невидимка».