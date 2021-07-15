Стриминговый сервис HBO Max показал полноценный трейлер нового третьего сезона супергеройского сериала "Титаны" и несколько постеров к шоу.
Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.
В основе сюжета шоу – классические комиксы DC New Teen Titans Джорджа Переса и Мерва Вулфмана.
В новых эпизодах расскажут историю о Красном колпаке, одном из самых знаменитых противников Бэтмена, которому до конца удавалось скрывать свою личность.
Сериал «Титаны»: трейлер нового сезона
Сериал «Титаны»: постеры нового сезона
Сериал «Титаны»: третий сезон
В сериале снимаются Брентон Туэйтс, Эсай Моралес, Иэн Глен, Анна Диоп, Керран Уолтерс, Саванна Уэлч, Тиган Крофт, Райан Поттер, Минка Келли, Алан Ритчсон, Джошуа Орпин и Конор Лесли.
Премьера нового сезона состоится на сервисе 12 августа.
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