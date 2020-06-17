MARUV выпустила провокационный клип на песню "I Want You" (видео)

В ролике певица появляется в прозрачном топе, под которым видна грудь с наклейками на сосках.

Эпатажная украинская певица MARUV презентовала клип на песню I Want You. Трек она записала вместе с музыкантом и композитором Boosin.

Читайте такжеОпубликован первый кадр сериала HBO о Трампе, где его играет звезда "Гарри Поттера"

Премьера состоялась YouTube-канале певицы.

Действие клипа происходит в закрытом клубе на вечеринке в духе БДСМ. По сюжету MARUV соблазняет полицейского, роль которого исполнил Boosin, и вместе они отправляются на мероприятие.

В ролике певица появляется в прозрачном топе, под которым видна грудь с наклейками на сосках. Клип получился в классическом стиле MARUV: провокационным и с эпатажными танцами.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram