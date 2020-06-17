MARUV выпустила провокационный клип на песню "I Want You" (видео)
15:01, 17 июня 2020Кино и музыка
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В ролике певица появляется в прозрачном топе, под которым видна грудь с наклейками на сосках.
MARUV презентовала клип на песню I Want You / скриншот
Эпатажная украинская певица MARUV презентовала клип на песню I Want You. Трек она записала вместе с музыкантом и композитором Boosin.
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Премьера состоялась YouTube-канале певицы.
Действие клипа происходит в закрытом клубе на вечеринке в духе БДСМ. По сюжету MARUV соблазняет полицейского, роль которого исполнил Boosin, и вместе они отправляются на мероприятие.
В ролике певица появляется в прозрачном топе, под которым видна грудь с наклейками на сосках. Клип получился в классическом стиле MARUV: провокационным и с эпатажными танцами.
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