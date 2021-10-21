Китайский стриминговый сервис Youku подвергся критике за якобы плагиат сериала "Игра в кальмара".
Об этом пишет BBC.
Так, Youku запустил рекламу нового развлекательного шоу под названием "Победа кальмара", участники которого будут соревноваться в "детских играх".
Пользователи сети отметили, что постеры сериалов очень похожи. Они обвинили платформу в "бесстыдном" плагиате.
Squid's Victory??? Really my people?? Really??? pic.twitter.com/8Gw72BFh3B— Elikplim (@EliTheRenegade) October 21, 2021
В Youku извинились и сказали, что это черновик постера, который попал в сеть по ошибке.
Читайте такжеСериал о психопате обогнал "Игру в кальмара" в рейтинге Netflix"Из-за ошибки в работе первый постер к шоу "Победа в игре", которое мы сняли ранее, был ошибочно использован в рекламных мероприятиях на торговой ярмарке", - сообщил портал.
Отмечается, что Youku является одним из самых популярных стриминговых сервисов в Китае.
Игра в кальмара: что известно о сериале
Режиссером шоу выступил Хван Дон Хёк. Сериал рассказывает о жестоких детских играх на выживание. В первом сезоне 9 серий.
По сюжету персонажи сериала испытывают финансовые трудности. Они отправляются на остров и соревнуются за главный приз - 45 миллионов долларов. Все побежденные погибают.