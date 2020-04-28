По мотивам "Ужастиков" Роберт Л. Стайна снимут новый сериал

У "Ужастиков" уже есть телеадаптация, которая выходила на экраны в 1995-1998 годах.

Компании Scholastic и Sony Pictures TV начали разработку нового сериала по мотивам серии книг «Ужастики» (Goosebumps) американского писателя Роберт Л. Стайна.

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Как сообщает Deadline, к проекту будет причастен продюсер Нил Моритц, который отвечал за полнометражную экранизацию «Ужастиков» 2015 года и её сиквел.

Серия «Ужастики» на сегодня насчитывает 63 книги, и посвящена обычным детям, которые сталкиваются с различными паранормальными явлениями. Роберт Л. Стайна нередко называют «Стивеном Кингом детской литературы».

У «Ужастиков» уже есть телеадаптация, которая выходила на экраны в 1995-1998 годах. Первый сериал получил четыре полноценных сезона и два сиквела.

Ранее сообщалось, что серия книг о «плоском мире» известного британского писателя Терри Пратчетта будет экранизирована в формате телеадаптаций.