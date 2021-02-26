Студия Pixar опубликовала трейлер своего нового мультфильма "Лука".
Видео опубликовано на YouTube-канале компании. Читайте также"Душа" от Pixar: рецензия на самый ожидаемый мультфильм 2020 года
В ролике показаны друзья-мальчишки, встретившиеся на итальянской Ривьере и оказавшиеся морскими монстрами.
Режиссер мультфильма - Энрико Касароса. Сценарий картины написали Джесси Эндрюс и Майк Джонс (автор "Души"). Среди продюсеров - двукратный лауреат премии "Оскар" Пит Доктер (режиссер "Головоломки" и "Корпорации монстров").
Премьера "Луки" намечена на лето 2021 года.
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