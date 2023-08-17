В широкий украинский прокат фильм выйдет 16 ноября 2023 года.

Вышел первый трейлер украинского художественно-документального фильма "Первый код", посвященного украинской ІТ-сфере и ее участию в кибервойна против России.

"Первый код" – это история-путешествие во времени: она начинается еще с 50-х годов – от создания украинскими инженерами первого компьютера – и продолжается до настоящего времени, когда ІТ-сектор стал не только мощной индустрией, но и важным фронтом в войне с Россией. Кинолента рассказывает о реальной борьбе с врагом IT-специалистов, которые объединились в 300-тысячное виртуальное войско, и обычных людей, которые смогли противостоять врагу с помощью смартфонов.

Каждый зритель услышит истории о создании кибер-войск из уст самых влиятельных людей мира. В частности от министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова – о том, какую роль сыграл каждый украинец в кибер-войне.

Как утверждают создатели фильма, продюсер Владислав Савченко и режиссер Артур Лерман, "Первый код" сделан на уровне Голливуда, в формате документальной драмы. Это кино на основе информации из публичных источников и разговоров с фаундерами IT-компаний. Он содержит документальные рассказы из первых уст о том, как зарождалась украинская IT-сфера, и художественные сцены воспроизведения событий, передающих эмоции со времен 90-х и по сегодняшний день.

"Первый код" уже успел стать не просто фильмом, а настоящей визитной карточкой украинской IT-сферы с бюджетом более 500 тысяч долларов. Лента уже собрала много положительных отзывов и рецензий во время закрытых показов в Варшаве, Лондоне, Берлине, Барселоне, Лиссабоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

В широкий украинский прокат фильм выйдет 16 ноября 2023 года.

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