Съемки фильма, сценарий которого режиссер написал во время карантина, пройдут в Мадриде и Ла-Манче.

Испанский гранд-режиссер, обладатель двух премий "Оскар" и двух наград Каннского кинофестиваля Педро Альмодовар ("Все о моей матери", "Разомкнутые объятия", "Кожа, в которой я живу") начал съемки своего нового фильма Madres Paralelas, что дословно переводится как "Параллельные матери", однако окончательное украинское название станет известно позже.

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Об этом сообщила одна из муз Альмодовара - испанская актриса Росси Де Пальма ("Женщины на грани нервного срыва", "Разомкнутые объятия", "Человек, который убил Дон Кихота"), которая на своей Instagram-странице опубликовала совместный с режиссером снимок, подписав его просто: "Первый день съемок, первые объятия".

Также в ленте сыграет лауреат премии "Оскар" Пенелопа Крус ("Разорванные объятия", "Ванильное небо", "Римские приключения", "Вики Кристина Барселона").

Как отмечает пишущий "Вольга Украина", сценарий был написан Педро Альмодоваром во время карантина и сам автор считает будущую ленту очень напряженной историей: "В фильме я рассказываю о важности наших предков и потомков. Неизбежна и тема памяти. В моей фильмографии много историй матерей. Но те героини, что стали частью этой истории, - совсем другие. Сейчас меня, как рассказчика, вдохновляют именно несовершенные матери".

Съемки фильма пройдут в Мадриде и Ла-Манче. Больше подробностей о проекте станет известно в ближайшее время.

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Автор: Марина Григоренко